IND vs ENG: गंभीर-अय्यर ‘युग’ में अभी ये भी देखना बाकी… भारत की नंबर-1 की कुर्सी पर अंग्रेज करेंगे राज!

India vs England T20I Series: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम बुरे दौर से गुजर रही है. आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप होने के बाद भारत ने इंग्लैंड में भी टी20 सीरीज गंवा दी है. इंग्लैंड ने 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भारत पर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. 9 जुलाई यानी गुरुवार को चौथे टी20 मैच में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट से करारी हार का सामना पड़ा. इसी के साथ भारतीय टीम की नंबर-1 की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है.

दरअसल, इंग्लैंड की टीम ICC की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचने से सिर्फ 1 जीत दूर है. अगर इंग्लैंड 11 जुलाई को 5वें टी20 मैच में भारत को हरा देती है, तो इंग्लिश टीम दुनिया की नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल टीम बन जाएगी. जानें कैसे…

टी20 में खत्म होगी भारत की बादशाहत!

भारतीय टीम (Team India) ने पिछले 4 सालों से ICC की टी20 टीम रैंकिंग में अपना दबदबा कायम रखा है. फरवरी 2022 से भारतीय टीम आईसीसी की रैंकिंग में दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम बनी हुई है. इस दौरान भारत ने लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी अपने नाम किया. पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भी जीता, लेकिन अब भारतीय टीम की बाद बादशाहत खतरे में पड़ गई है.

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भारत से कैसे छिन सकता है ताज?

दरअसल, भारतीय टीम ने पिछले महीने 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली, जिसमें 0-2 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी. इस ऐतिहासिक हार के बाद आईसीसी की टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम की रेटिंग घटकर 272 रह गई. वहीं, उस समय इंग्लैंड की रेटिंग 262 और ऑस्ट्रेलिया की 260 थी. इसके बाद 1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हुई. इस सीरीज का पहला मैच बारिश से रद्द हो गया.

इसके बाद अगले 3 मैचों में भारत को लगातार हार का सामना करना पड़ा. इसकी वजह से भारतीय टीम की रेटिंग घटकर 269 हो गई है. वहीं, इंग्लैंड की रेटिंग 267 हो गई है. अब भारत और इंग्लैंड के बीच सिर्फ 2 रेटिंग प्वाइंट्स का फर्क बचा है. अगर भारत को अगले मैच में भी इंग्लैंड से हार मिलती है, तो इंग्लैंड दुनिया की नंबर-1 टी20 टीम बन जाएगी.

कैसा रहा चौथा टी20 मुकाबला?

चौथे टी20 मैच की बात करें, तो भारत को इंग्लैंड (IND vs ENG) के हाथों 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर के नाबाद 80 रनों की मदद से 158 रन बनाए. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. इसी के साथ इंग्लैंड ने 12 सालों बाद भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम कर ली है.