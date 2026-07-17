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IND vs ENG: जो रूट 99 पर खेल रहे थे, लेकिन साथी खिलाड़ी को मची थी चुल, चौका मार जिताया, बेचारे का शतक भी नहीं बनने दिया

India vs England 2nd ODI: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. जो रूट की 99 रन की पारी की बदौलत इंग्लैंड ने लक्ष्य 44.2 ओवर में हासिल कर लिया. रूट 99 पर ही नाबाद रह गए.

By: Satyam Sengar | Last Updated: July 17, 2026 1:41:04 AM IST

जो रूट 99 पर ही रह गए.
जो रूट 99 पर ही रह गए.


India vs England: इंग्लैंड ने कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. 234 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 44.2 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. इस जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने 99 रन की पारी खेलते हुए टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला. वह अपना शतक पूरा कर सकते थे लेकिन गस एटकिंसन को मैच खत्म करने की जल्दी थी और उन्होंने 45वें ओवर में चौका मारकर मैच जिता दिया.
इससे पहले भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन वह उसे बड़े स्कोर में नहीं बदल सकी. भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाकर पारी को संभालने की कोशिश की, जबकि रोहित शर्मा, शुभमन अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेली. एक समय भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही. अंत में बुमराह ने भी 19 रन बनाए.

जो रूट ने अकेले दम पर पलटा मुकाबला

234 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शुरुआती विकेट गंवाए, लेकिन जो रूट ने धैर्य और अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने स्ट्राइक को अच्छी तरह घुमाया और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया. विल जैक्स ने भी उपयोगी रन बनाए, जबकि अंत में गस एटकिंसन (19) ने उनका अच्छा साथ निभाया. दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी दबाव के टीम को जीत तक पहुंचा दिया.

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अब तीसरे वनडे में होगा सीरीज का फैसला

दूसरे वनडे में मिली हार ने भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियों को उजागर कर दिया. अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी, जिसका खामियाजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ा. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया. अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और तीसरा वनडे दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा. जो भी तीसरा वनडे जीतेगा वह वनडे सीरीज अपने नाम करेगा.

Tags: india vs englandjoe root
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