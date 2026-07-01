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IND vs ENG: पहले T20 में वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू? कप्तान अय्यर ने दिया जवाब, कहा- हमारे हाथ बंधे…

IND vs ENG: भारतीय टीम आज रात को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. खासकर कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान से फैंस की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 1, 2026 10:52:10 AM IST

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर.
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर क्या बोले श्रेयस अय्यर.


Shreyas Iyer On Vaibhav Sooryavanshi: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई (बुधवार) से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार रात 10 बजे से खेला जाएगा. आयरलैंड से मिली शर्मनाक हार के बाद इस सीरीज में 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की मांग की जा रही है. सोशल मीडिया पर हर जगह वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की चर्चाएं चल रही हैं. फैंस का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से ही वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए. अब इस पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) का बयान भी सामने आया है.

श्रेयस अय्यर ने कहा, ‘हमारे हाथ बंधे हुए हैं, यह बहुत निजी मामला है, हम सबको यह नहीं बता सकते कि हम किस प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, क्योंकि विरोधी टीम को भी इसका पता चल जाएगा. वह एक शानदार टैलेंटेड खिलाड़ी है और जब भी उसे खेलने का मौका मिलेगा, वह बेहतरीन प्रदर्शन करेगा.’

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‘सिर्फ एक खिलाड़ी ने नहीं किया प्रदर्शन’

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान से फैंस की टेंशन बढ़ गई है. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक ने किया हो. श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, ‘हमें टीम में ऐसा अवसर और सुरक्षा का माहौल बनाना होगा, जिससे आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए हर खिलाड़ी का आत्मविश्वास बढ़े.’ उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने भारत को पिछला वर्ल्ड कप जिताया है, उन्हें पता है कि टी20 कैसे खेला जाता है. वे लगातार इस फॉर्मेट में मुख्य स्तंभ रहे हैं. ऐसे में उन्हें बैक करना बहुत जरूरी है.’

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सस्पेंस

भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान से साफ हो गया कि शायद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को पहले टी20 मैच में मौका नहीं मिलेगा. उन्होंने टीम के कॉम्बिनेशन की जानकारी देने से साफ मना कर दिया. इतना ही नहीं, अय्यर ने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर बाहर से मांग उठ रही है.

उन्होंने कहा, ‘मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा. मुझे सच में नहीं पता. मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया. मैंने कुछ नहीं सुना.’ श्रेयस अय्यर के इस बयान से फैंस की टेंशन बढ़ गई है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में मौका मिलेगा या नहीं.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जोर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, जोश टंग और ल्यूक वुड.

Tags: IND vs ENGShreyas IyerVaibhav Sooryavanshi
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