IND vs ENG: मैच हारता हुआ देख ड्रामा करने लगे इंग्लिश बल्लेबाज, कैमरे में कैद हुई क्रॉली-डकेट की दोगलई, Video देख पूरी दुनिया कर रही थू-थू

IND vs ENG: भारत और इंग्लैण्ड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दो मुकाबले में भारत को एक और इंग्लैण्ड को एक मैच में जीत मिली है। तीसरा लॉड्स में जारी है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक कुछ ऐसा घटित हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के 387 रनों पर ऑलआउट होने के बाद इंग्लैण्ड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, 8 मिनट का समय का बाकी था जिससे लग रहा था कि, दो ओवर आराम से हो जायेगा। लेकिन जैक क्रॉली बार-बार क्रीज से हटने लगा और इस ड्रामे से लग रहा था कि, इंग्लिश बल्लेबाज बल्लेबाजी करने की बजाय वक्त बर्बाद कर रही है। जैक क्रॉली की इन हरकतों को देखकर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भड़क गए और मैदान पर खूब ताने-बाने हुए।

भारत ने दिन की शुरुआत तीन विकेट खोकर 145 रनों से की। केएल राहुल के 100, ऋषभ पंत के 74 और रवींद्र जडेजा के 72 रनों के दम पर भारत ने 387 रन बनाए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वह बढ़त लेने से चूक गया।टीम इंडिया की पारी के बाद, दिन का खेल खत्म होने में दो ओवर बाकी थे। इंग्लैंड की कोशिश कम से कम गेंदें खेलने की थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका एक विकेट न गिर जाए। इसलिए जैक क्रॉली ने नाटक करना शुरू कर दिया। कभी वह अंपायर से साइट स्क्रीन की शिकायत करने लगे तो कभी गेंद खेलने में ज्यादा समय लेने लगे। उनकी कोशिश बस समय बर्बाद करने की थी।

#10

Day3 end Session3

29.2over–ENG 2/0(1) & IND 387/10(119.2)

73run

5wicket

RR 2.49

★Eng lead by 2run

★Jadeja 72 Reddy 30 Sundar 23 very Crucial run

★Ind may declare early more over bat at Last for Eng..

★2 day left all 3 Result possible…#INDvsENGTest #ENGvsIND #INDvsENG pic.twitter.com/PIPTAxwhi1

