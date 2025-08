IND vs ENG 5th Test Virat Kohli ने टीम इंडिया को दी बधाई, लेकिन कर दी ये बड़ी भूल! भड़के यूजर्स ने लपेट लिया

Virat Kohli Post After IND vs ENG 5th Test: ओवल में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न का माहौल है और क्रिकेट प्रशंसकों से लेकर दिग्गज खिलाड़ी तक, शुभमन गिल और उनके खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी भारतीय टीम को जीत की बधाई दी है। हालाँकि, उन्होंने कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल का ज़िक्र तक नहीं किया।

ओवल में खेले गए पाँचवें टेस्ट के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 4 विकेट चाहिए थे जबकि इंग्लैंड जीत की दहलीज़ पर था, उसे सिर्फ़ 35 रन और बनाने थे। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए, उससे पहले चौथे दिन प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच खत्म होने से पहले जो रूट (105) के रूप में एक बड़ा विकेट लिया। विराट कोहली ने अपनी पोस्ट में दोनों गेंदबाज़ों की तारीफ़ की।

विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, “टीम इंडिया की शानदार जीत। सिराज और प्रसिद्ध की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प ने हमें यह शानदार जीत दिलाई है। सिराज का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा, जिन्होंने टीम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ।”

Great win by team india. Resilience and determination from Siraj and Prasidh has given us this phenomenal victory. Special mention to Siraj who will put everything on the line for the team. Extremely happy for him ❤️@mdsirajofficial @prasidh43

— Virat Kohli (@imVkohli) August 4, 2025