Ind vs Eng 5th T20: संजू सैमसन IN, तिलक वर्मा OUT! ये खिलाड़ी बनेगा हुकूम का इक्का? टीम इंडिया की जीत के लिए कप्तान श्रेयस का नया प्लान तैयार

India VS England 5th T20 Playing XI: तीन लगातार हार के बाद अब टीम इंडिया के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, क्लीन स्वीप से बचना और सम्मान के साथ सीरीज का अंत करना. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम 0-3 से पिछड़ चुकी है, जबकि पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

कहां खेला जाएगा आखिरी मैच?

अब सीरीज का आखिरी मैच शनिवार (11 जुलाई) को साउथैम्पटन के द रोज बाउल मैदान पर खेला जाएगा, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में टीम जीत के इरादे से उतरेगी. लगातार हार के बाद टीम मैनेजमेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. संजू सैमसन की वापसी, तिलक वर्मा के बाहर होने और युवा खिलाड़ी सूर्यांश शेगड़े के डेब्यू की चर्चा तेज है. ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत आखिरी मुकाबले में वापसी कर अपनी साख बचा पाएगा या इंग्लैंड क्लीन स्वीप कर इतिहास रचेगा.

तिलक वर्मा होंगे बाहर

वाइस-कैप्टन तिलक वर्मा इस सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं. लगातार कम रन बनाने के कारण उन्हें काफी ज्यादा आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है. इसलिए उन्हें आखिरी मैच में टीम से बाहर किया जा सकता है. उनकी जगह विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है. क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस संजू की वापसी की मांग कर रहे हैं. जिसके कारण टीम में वापसी हो सकती है.

सूर्यांश शेडगे को डेब्यू का मौका?

बता दें कि, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस भी पिछले मैच में निराशाजनक रहा है. उन्होंने बॉलिंग में एक ओवर में सामने वाले को 19 रन दिए और बैटिंग के दौरान वह केवल 5 रन बनाकर आउट हो गई. उनकी जगह सूर्यांश शेडगे को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

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