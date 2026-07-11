IND vs ENG: बैटर या बॉलर… साउथेम्प्टन की पिच किसका देगी साथ? कहीं मौसम न बन जाए विलेन!

IND vs ENG 5th T20 Pitch Report: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 11 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा. यह मुकाबला साउथेम्प्टन के रोज बाउल स्टेडियम होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम अपना सम्मान बचाने के लिए उतरेगी. भारत पहले ही 4 मैचों में 3 मुकाबले हारकर सीरीज गंवा चुका है. अब भारतीय टीम आखिरी मैच में हारकर व्हाइटवॉश होना बर्दाश्त नहीं कर सकती है.

इतना ही नहीं, भारत के सामने इस मुकाबले में व्हाइटवॉश से बचने के अलावा नंबर-1 का ताज बचाने की भी चुनौती है. दरअसल, अगर भारत 5वां टी20 मैच हार जाता है, तो ICC की टी20 टीम रैंकिंग में टीम इंडिया ने नंबर-1 की कुर्सी छिन जाएगी. ऐसे में भारतीय टीम सीरीज के आखिरी मुकाबले में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी. जानें इस मैच में कैसी होगी पिच…

क्या गुल खिलाएगी साउथेम्प्टन की पिच?

पिच की बात करें, तो यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. साउथेम्प्टन का रोज बाउल मैदान इंग्लैंड के सबसे बड़े मैदानों में से एक हैं. यहां पर आम तौर पर बड़ी बाउंड्री होती है, जिससे ज्यादा रन नहीं बनते हैं. भारत ने 4 साल पहले इस मैदान पर अपना एकमात्र टी20 मैच खेला था, जिसमें आसानी से जीत दर्ज की थी. इसी मैदान पर इस सीजन हैम्पशायर ने 6 घरेलू ब्लास्ट मैच खेले गए. इस दौरान पहली पारी का औसत स्कोर 174 रहा है, जिसमें 173, 190 और 200 के स्कोर को सफलतापूर्वक डिफेंड किया गया है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर सकती है. बता दें कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को हार्ड लेंथ गेंद से मदद मिलेगी.

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कैसा रहेगा मौसम?

मौसम की बात करें, तो साउथेम्प्टन में 11 जुलाई को बारिश को कोई संभावना नहीं है. यहां पर दिन के समय मौसम साफ और गर्म रहने वाला है. दिन के समय तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. ऐसे में फैंस को 40 ओवर का पूरा मैच देखने को मिलेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे/सूर्यांश शेज, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग-11

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग.