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IND vs ENG: फिर बदली मैच की टाइमिंग, रात 10 बजे नहीं, इस टाइम पर शुरू होगा 5वां टी20, देखें शेड्यूल

IND vs ENG 5th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टी20 मुकाबला साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला 11 जुलाई यानी शनिवार को होगा, लेकिन इस मैच की शुरुआत 10 बजे से नहीं होगी. जानें कब खेला जाएगा मैच...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 10, 2026 6:27:24 PM IST

भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.
भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.


IND vs ENG 5th T20 Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लिश टीम ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. अब इस सीरीज का आखिरी मुकाबला 11 जुलाई (शनिवार) को खेला जाएगा, जो साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजरें क्लीन स्वीप होने से बचने पर होंगी. भारतीय टीम चाहेगी कि आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराकर सीरीज का अच्छा अंत करे, क्योंकि अभी तक यह सीरीज भारत के लिए बेहद निराशाजनक रही है.

इस सीरीज का पहला टी20 मैच बारिश से धुल गया. इसके बाद अगले 3 मैचों में लगातार भारत को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. अब फैंस की नजरें आखिरी मुकाबले में पर टिकी हुई हैं. इस मैच में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम वापसी कर पाएगी या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं इस मैच से जुड़ी डिटेल्स…

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कब-कहां खेला जाएगा 5वां टी20 मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड (IND vs ENG) की टी20 सीरीज 2 अलग-अलग टाइमिंग पर खेली जा रही है. इसको लेकर फैंस को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है. ऐसे में आपको बता दें कि भारत-इंग्लैंड के बीच 5वां टी20 मुकाबला रात 10 बजे नहीं, बल्कि शाम 7 बजे से खेला जाएगा. मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. यह मुकाबला साउथेम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो 11 जुलाई को होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jiohotstar के एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. वहीं, अगर आपके पास Jiohotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो सीरीज के आखिरी मैच का डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री लुत्फ उठा सकते हैं.

कैसी होगी पिच?

पिच की बात करें, तो साउथेम्प्टन में ‘द रोज बाउल’ मैदान पर आमतौर पर गेंद और बल्ले के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है. यहां पर शुरुआती ओवर्स में सीम गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ ही पिच बल्लेबाजी के लिए आसान होती जाती है.

दोनों टीमों की स्क्वाड

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वाशिंगटन सुंदर.

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, सैम करेन, विल जैक, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टोंग, जॉर्डन कॉक्स, सोनी बेकर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स.

Tags: IND vs ENG
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