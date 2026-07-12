IND vs ENG: सिर्फ कप्तान नहीं, इन 5 खिलाड़ियों ने भी कटाई नाक, भारत की हार के रहे बड़े गुनहगार

Team India Flop Players: इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से हराया, जिसके बाद भारतीय टीम आईसीसी की टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे नंबर पर खिसक गई है. इस शर्मनाक हार के लिए टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम का खाता नहीं खोल पाई. हालांकि इस हार में सिर्फ श्रेयस अय्यर ही नहीं, बल्कि 5 अन्य खिलाड़ी भी सबसे बड़े गुनहगार रहे. जानें कौन हैं वो खिलाड़ी…

शिवम दुबे

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) का इस सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन रहा. उन्होंने इस सीरीज में 5 पारियों में 130.76 के स्ट्राइक रेट से 85 रन बनाए. वहीं, गेंद से भी कुछ खास कमाल नहीं किया. शिवम दुबे ने 4 पारियों में 3 पारियों में 15.66 की इकॉनमी रन खर्च किए, जबकि 2 विकेट चटकाए.

ईशान किशन

ईशान किशन (Ishan Kishan) इस साल शानदार फॉर्म चल रहे थे, लेकिन भारत से बाहर आते ही उनका प्रदर्शन नीचे गिर गया. ईशान किशन ने इस सीरीज में 5 मैचों में 132.60 की धीमी स्ट्राइक रेट से सिर्फ 122 रन बनाए. आखिरी टी20 मैच उन्होंने काफी संघर्ष करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया.

तिलक वर्मा

भारतीय टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने भी इंग्लैंड दौरे पर काफी निराश किया. उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 104 रन ही बनाए, जिसमें आखिरी मुकाबले में लगाया गया अर्धशतक भी शामिल रहा.

अक्षर पटेल

भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी इंग्लैंड में निराशाजनक प्रदर्शन किया. अक्षर पटेल ने 4 पारियों में सिर्फ 2 विकेट लिए, जबकि 11 से ज्यादा की इकॉनमी से रन खर्च किए. वहीं, जब बल्लेबाजी की बारी आई, तो उनके बल्ले से सिर्फ 19 रन ही आए.

अर्शदीप सिंह

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. उन्होंने 4 पारियों में 9.47 की इकॉनमी से रन खर्च करते हुए सिर्फ 4 विकेट चटकाए. वह इस सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, लेकिन अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे.