IND vs ENG 4th Test: चौथे टेस्ट के लिए प्लेइंग-11 का ऐलान, साल के लंबे इंतज़ार के बाद इस खिलाड़ी की हुई वापसी

IND vs ENG 4th Test: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2-1 से आगे चल रही मेज़बान इंग्लैंड ने चौथे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है।टेस्ट सीरीज़ का चौथा मैच 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में शुरू होने वाला है और इसके लिए इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है। लगभग 8 साल के लंबे इंतज़ार के बाद स्पिनर लियाम डॉसन की टीम में वापसी हुई है।

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया को 22 रनों से हराकर सीरीज़ में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मैच में इंग्लैंड के लिए आखिरी विकेट स्पिनर शोएब बशीर ने लिया था। लेकिन बशीर का यह विकेट इस सीरीज़ में उनका आखिरी विकेट साबित हुआ क्योंकि उंगली की चोट के कारण वह सीरीज़ से बाहर हो गए थे। इंग्लैंड के चयनकर्ताओं ने चौथे और पाँचवें टेस्ट के लिए बाएँ हाथ के स्पिन ऑलराउंडर लियाम डॉसन को टीम में शामिल किया। इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में डॉसन के रूप में सिर्फ़ एक बदलाव किया है। यानी खराब फॉर्म के बावजूद सलामी बल्लेबाज़ जैक क्रॉली, उप-कप्तान ओली पोप और तेज़ गेंदबाज़ क्रिस वोक्स को एक और मौका दिया गया है।

डॉसन ने 2016 की भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में डेब्यू किया था, लेकिन 2017 में भी वह 3 मैचों के बाद बाहर हो गए थे। इसके बाद इस इंग्लिश स्पिनर को भी दूसरा मौका मिला है। डॉसन ने 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ़ 84 रन बनाने के अलावा 7 विकेट भी लिए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 212 मैचों में 10731 रन बनाए हैं, जिसमें 18 शतक शामिल हैं। इसके अलावा, उनके नाम 371 विकेट भी हैं, जिनमें से 15 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट लिए हैं।

