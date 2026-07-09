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IND vs ENG 4th T20I: करो या मरो वाले मैच से कटेगा वैभव सूर्यवंशी का पत्ता? इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में संजू सैमसन की वापसी तय!

IND vs ENG 4th T20 | Vaibhav Suryavanshi Dropped: क्या आज ब्रिस्टल टी20 से कटेगा वैभव सूर्यवंशी का पत्ता? सीरीज बचाने के लिए क्या टीम में होगी संजू सैमसन की वापसी? देखें भारत की संभावित Playing 11...

By: Shivani Singh | Last Updated: July 9, 2026 6:37:20 PM IST

IND vs ENG: क्या आज ब्रिस्टल टी20 से कटेगा वैभव सूर्यवंशी का पत्ता? सीरीज बचाने के लिए क्या टीम में होगी संजू सैमसन की वापसी? देखें भारत की संभावित Playing 11...
IND vs ENG: क्या आज ब्रिस्टल टी20 से कटेगा वैभव सूर्यवंशी का पत्ता? सीरीज बचाने के लिए क्या टीम में होगी संजू सैमसन की वापसी? देखें भारत की संभावित Playing 11...


 Vaibhav Suryavanshi Dropped:  भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज इस वक्त भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति में पहुंच चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद दूसरे और तीसरे मैच में बैक-टू-बैक जीत दर्ज कर इंग्लैंड ने सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. अब सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 9 जुलाई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाना है. टीम इंडिया के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी है, क्योंकि अगर आज हारे तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय टीम आज के मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव कर सकती है.

क्या वैभव सूर्यवंशी होंगे ड्रॉप? 

इस सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को लेकर हो रही है. वैभव को सीरीज के दूसरे मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन वह केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद 7 जुलाई को नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 में भी उनका बल्ला नहीं चला और वह 5 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए. गौर करने वाली बात यह है कि वैभव को खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन की जगह टीम में शामिल किया गया था, लेकिन लगातार दो मौकों पर वह फ्लॉप साबित हुए हैं.

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फैंस को उम्मीद थी कि डेब्यू सीरीज में वैभव के बल्ले से एक धमाकेदार पारी देखने को मिलेगी, लेकिन उन्होंने अब तक निराश ही किया है. ऐसे में आज के निर्णायक मैच में क्या उन्हें प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप किया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि संजू सैमसन की वापसी के कयास तेज हो गए हैं. 

अगर पिछले मैच की बात करें तो नॉटिंघम में खेले गए तीसरे टी20 में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों के एक बड़े अंतर से धूल चटाई थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में 201 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और महज 11.4 ओवरों में 76 रनों पर ऑलआउट हो गई. यह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है. इस करारी हार के बाद अब अगर भारत बाकी बचे दोनों मैच जीत भी लेता है, तो सीरीज अधिकतम 2-2 की बराबरी पर ही खत्म हो सकेगी.

चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे/वॉशिंगटन सुंदर/वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह.

Tags: Vaibhav Sooryavanshivaibhav suryavanshi
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