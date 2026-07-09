ब्रिस्टल में होगी रिकॉर्ड्स की बरसात! अभिषेक शर्मा के निशाने पर बड़ा कीर्तिमान, ईशान भी रचेंगे इतिहास

IND vs ENG 4th T20: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला 9 जुलाई को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया सीरीज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. टीम इंडिया पहले ही 2 मैच गंवा चुकी है. अब अगर एक और मैच में हार मिलती है, तो भारत सीरीज जाएगा. ऐसे में टीम इंडिया को सीरीज बचाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत हासिल करनी होगी.

जहां एक ओर भारतीय टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती है, वहीं 2 भारतीय बल्लेबाजों के पास इतिहास रचने का मौका है. भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन इस चौथे टी20 मैच में बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं.

अभिषेक शर्मा बनाएंगे ये महारिकॉर्ड

भारतीय विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) टी20 क्रिकेट में बतौर ओपनर 350 छक्के पूरे करने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं. उन्होंने टी20 फॉर्मेट (इंटरनेशनल, आईपीएल, घरेलू टी20) में बतौर ओपनर अभी तक 348 छक्के लगाए हैं. उनके पास इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 2 छक्के लगाकर यह मुकाम हासिल करने का मौका है. वहीं, ओवरऑल की बात करें, तो अभिषेक शर्मा टी20 में 375 छक्के लगा चुके हैं.

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ईशान किशन भी रचेंगे इतिहास!

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) के पास भी चौथे टी20 मैच में बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करने का मौका है. ईशान किशन टी20 क्रिकेट में अपने 7 हजार रन पूरे करने से सिर्फ 4 रन दूर हैं. उन्होंने टी20 क्रिकेट में अभी तक 6,996 रन बनाए हैं. ऐसे में उनके पास चौथे टी20 मैच में ऐतिहासिक माइलस्टोन अपने नाम करने का मौका है.

ICC रैंकिंग में ईशान-अभिषेक का दबदबा

ICC की टी20 इंटरनेशनल की बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. ईशान किशन मौजूदा समय में दुनिया के नंबर-1 टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज हैं. वहीं, उनके साथी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं. बता दें कि हाल ही में ईशान किशन ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाया है. अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर भारतीय टीम की साख बचाने की जिम्मेदारी है.

अगर इंग्लैंड के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों को बल्ला चलता है, तो भारतीय टीम आसानी से चौथा मुकाबला अपने नाम कर सकती है. अभिषेक शर्मा ने पिछले 3 मैचों में से 2 मुकाबलों में आतिशी पारी खेली है, लेकिन ईशान किशन का बल्ला खामोश रहा है. ईशान किशन ने दूसरे टी20 मैच में 49 रनों की पारी खेली, लेकिन यह काफी धीमी पारी थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बचा पाएगी.