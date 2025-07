IND vs ENG: स्टोक्स की ताली और राहुल की चुप्पी ने बढ़ाया टेस्ट का तापमान, मैदान में दिखा हाईवोल्टेज ड्रामा

IND vs ENG: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही तीसरे टेस्ट मैच की टक्कर दिन-ब-दिन और भी रोमांचक होती जा रही है। लॉर्ड्स के मैदान पर चौथे दिन जहां भारत रन चेज़ में संघर्ष कर रहा था, वहीं एक दिलचस्प वाकया सबका ध्यान खींच ले गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बीच मैच में भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की ओर देखकर जोर-जोर से ताली बजाई और इशारों में उन पर तंज कसा। ये वाकया अचानक हुए बहस के बाद सामने आया और पूरे टेस्ट का माहौल गर्मा गया।

ये घटना भारत की दूसरी पारी के 17वें ओवर में हुई। इंग्लैंड के गेंदबाज ब्रायडन कर्स ने जब आकाश दीप को गेंद डाली तो दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। आकाश दीप ने आक्रामक अंदाज में ब्रायडन को इशारे से पास बुलाया। मामला बढ़ता देख केएल राहुल ने बीच-बचाव किया, लेकिन तभी स्टोक्स पास आए और राहुल को देखकर ताली बजाने लगे। दरअसल, एक दिन पहले भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने इंग्लिश खिलाड़ी जैक क्रॉली को इसी अंदाज में ट्रोल किया था, अब स्टोक्स ने उसी का जवाब राहुल को देकर माहौल में तड़का लगा दिया।

India vs England Test series. Each day a new drama.

On the 4th day when Akash Deep was trying to mimic English techniques of wasting time, England captain Ben Stokes also chose to clap in front of KL Rahul, like Shubman Gill clapped for Crawley.#ENGvINDpic.twitter.com/UE2CmSpNvR

