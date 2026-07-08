IND vs ENG: भारत को मिला नया ‘यॉर्कर किंग’! जोस बटलर को डाली ऐसी खतरनाक गेंद, इंग्लिश बैटर को हवा भी नहीं लगी

Prince Yadav Yorker: अक्सर जब भी किसी मैच में टीम इंडिया मुश्किल में फंसती है, तो हर किसी को जसप्रीत बुमराह की याद आती है. जसप्रीत बुमराह शुरुआत में नई गेंद से खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, जबकि डेथ ओवर्स में घातक यॉर्कर डालते हैं. भारत को लंबे समय से जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के जैसे ही खतरनाक यॉर्कर डालने वाले गेंदबाज की तलाश है, लेकिन लगत है कि अब ये तलाश खत्म हो गई है. भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव अपनी शानदार गेंदबाजी से बुमराह की कमी को काफी हद तक दूर करते नजर आ रहे हैं.

दरअसल, प्रिंस यादव को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में रवि बिश्नोई को जगह भारत की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. टीम मैनेजमेंट का यह फैसला सही साबित हुआ. प्रिंस यादव ने मैदान पर उतरते ही तहलका मचा दिया.

प्रिंस यादव की खतरनाक यॉर्कर

प्रिंस यादव (Prince Yadav) ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया. प्रिंस यादव छठे ओवर की पहली गेंद पर ऐसा सटीक और खतरनाक यॉर्कर डाला, जिसे जोस बटलर पढ़ नहीं पाए. प्रिंस यादव की की सटीक यॉर्कर आखिर में नीचे की ओर मुड़ी और 86 mph की रफ्तार से बल्ले के नीचे से निकलकर मिडिल और ऑफ स्टंप के निचले हिस्से से टकराई. जोस बटलर क्रीज में काफी अंदर खड़े थे और गेंद उनके बल्ले के निचले किनारे से लगकर उन्हें पूरी तरह छका गई. जोस बटलर को देखकर ऐसा लगा कि उनके पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था.

A RIPPER FROM PRINCE YADAV 🥶pic.twitter.com/lIfn2dw4ml — Johns. (@CricCrazyJohns) July 7, 2026

प्रिंस यादव ने झटके 2 विकेट

इंग्लैंड के भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 20 ओवर में 201 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से फिल साल्ट ने 74 रन बनाए. उनके अलावा सैम करन ने 41 और जोस बटलर ने 36 रनों की पारी खेली. वहीं, भारत की ओर से प्रिंस यादव से सबसे किफायती गेंदबाजी की. प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 7.50 की इकॉनमी से 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. उन्होंने जोस बटलर और हैरी ब्रूक के बड़े विकेट चटकाए. प्रिंस यादव के अलावा हर्षित राणा ने भी 2 विकेट लिए, जबकि अक्षर पटेल ने 1 विकेट हासिल किया.

आयरलैंड में किया था डेब्यू

बता दें कि प्रिंस यादव ने पिछले महीने आयरलैंड दौरे पर अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. इसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ भी प्रिंस यादव ने अपना जलवा दिखाया है.