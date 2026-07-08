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IND vs ENG 3rd T20: टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार, इंग्लैंड ने 125 रनों से दी मात, बने कई शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs ENG 3rd T20I: भारतीय टीम को तीसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों 125 रनों से करारी हार मिली. यह भारत की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 8, 2026 1:28:08 AM IST

इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में भारत को 125 रनों से हराया.
इंग्लैंड ने तीसरे टी20 में भारत को 125 रनों से हराया.


IND vs ENG 3rd T20 Highlights: इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मुकाबले में भारत को हराकर सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 125 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. यह भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. इतना ही नहीं, इसी मुकाबले में भारत ने टी20 इंटरनेशनल में अपना दूसरा सबसे छोटा टोटल भी बनाया. भारतीय टीम इस मैच में सिर्फ 76 रनों पर ही ढेर हो गई.

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 201 रन बनाए थे. इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ने 74 रन बनाए. उनके अलावा सैम करन ने 41 रन और जोस बटलर ने 36 रनों की पारी खेली. इसके दम पर इंग्लैंड ने भारत को 202 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम 11.4 ओवर में सिर्फ 76 रन पर ऑलआउट हो गई.

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भारतीय बल्लेबाजों को शर्मनाक प्रदर्शन

भारत की ओर से बल्लेबाजों का बेहद खराब प्रदर्शन रहा. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 10 रन और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) 13 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ईशान किशन भी 13 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5 रन ही बनाए. इनके अलावा तिलक वर्मा ने 3 रन, अक्षर पटेल ने 10 रन और शिवम दुबे ने 2 रन बनाए. भारतीय टीम की शुरुआत ही बेहद खराब रही थी. भारत ने सिर्फ 29 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे.

पावरप्ले में भारतीय टीम की स्कोर 54 के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर टिककर समय नहीं बिताया. इसकी वजह से भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने घातक गेंदबाजी की. आर्चर ने 3 विकेट चटकाए, जबकि जोश टंग ने 4 विकेट हासिल किए. इसके अलावा आदिल रशीद ने 2 विकेट और विल जैक्स ने 1 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशी का नहीं चल रहा जादू, लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप, टीममेट ने ही बनाया शिकार

5 मैचों से नहीं मिली जीत

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सिर्फ इसी मुकाबले में कई शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिए हैं. इस मुकाबले में भारत को टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी हार (125 रन से) मिली. इसके अलावा भारत ने इस फॉर्मेट में अपना दूसरा सबसे छोटा स्कोर (76) बनाया. इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार हुआ, जब भारत की 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक भी जीत नहीं मिली है. भारत को पहले आयरलैंड दौरे पर 0-2 से हार मिली. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर 3 मैचों में 2 हार मिली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा.

इंग्लैंड ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

तीसरे टी20 मैच में जीत के साथ ही इंग्लैंड ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. बता दें कि भारत-इंग्लैंड (IND vs ENG) का पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. इसके बाद दूसरे टी20 मैच में भारत को इंग्लैंड के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब तीसरे टी20 मैच में भी भारत को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी.

इस सीरीज में अभी सिर्फ 2 मुकाबले बाकी हैं. इसका मतलब है कि भारत इस सीरीज में जीत हासिल नहीं कर सकती है. अब भारत और इंग्लैंड का मुकाबला चौथे टी20 मुकाबले में होगा. यह मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो 9 जुलाई को रात 10 बजे शुरू होगा.

Tags: IND vs ENGindia vs england
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