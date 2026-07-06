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IND vs ENG 3rd T20I Live Streaming: टीम इंडिया में बड़े बदलाव की तैयारी! जानें कब और कहां देखें तीसरा टी20 मैच

IND vs ENG 3rd T20: सीरीज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी श्रेयस सेना. क्या टीम इंडिया कर पाएगी वापसी? जानें कब और कहां देखें यह महामुकाबला.

By: Shivani Singh | Published: July 6, 2026 5:31:26 PM IST

सीरीज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी श्रेयस सेना. क्या टीम इंडिया कर पाएगी वापसी? जानें कब और कहां देखें यह महामुकाबला.
सीरीज बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी श्रेयस सेना. क्या टीम इंडिया कर पाएगी वापसी? जानें कब और कहां देखें यह महामुकाबला.


भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड ने दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है (पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था). ऐसे में अब ‘मेन इन ब्लू’ (भारतीय टीम) इस करो या मरो वाले मुकाबले में ‘थ्री लायंस’ (इंग्लैंड) को धूल चटाकर सीरीज में वापसी करने के लिए पूरी तरह बेताब होगी.

भारतीय टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों में काफी निराशाजनक रहा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम का सफर कुछ खास शुरू नहीं हुआ है. दूसरी तरफ, पिछला मैच जीतकर इंग्लैंड के हौसले बुलंद हैं और वे इस मुकाबले में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे.

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पिछले मैच में महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए ऐतिहासिक डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे. हालांकि, उम्मीद है कि इस ताबड़तोड़ ओपनर को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का एक और मौका मिलेगा. गेंदबाजी की बात करें तो पिछले मैच में बेहद महंगे साबित हुए रवि बिश्नोई को इस बार बेंच पर बैठना पड़ सकता है, और उनकी जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है.

आइए जानते हैं भारत बनाम इंग्लैंड तीसरे टी20 मैच से जुड़ी हर जरूरी डिटेल:

IND vs ENG तीसरा टी20: कब और कहां देखें?

  • तारीख और दिन: मंगलवार, 7 जुलाई
  • मैदान: ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड, नॉटिंघम
  • समय: मैच भारतीय समयानुसार (IST) रात 10:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस रात 09:30 बजे होगा. (स्थानीय समयानुसार मैच शाम 05:30 बजे शुरू होगा)

टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण (Live Telecast) स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर किया जाएगा.

मोबाइल और लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

यदि आप सफर में हैं या मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं, तो भारत में जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर एक्टिव सब्सक्रिप्शन के साथ मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

ट्रेंट ब्रिज का मौसम (Weather Forecast)

एक्यूवेदर (AccuWeather) के मुताबिक, मैच के दिन सुबह के वक्त आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच-बीच में धूप भी खिलेगी। शाम के समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पूरे दिन बारिश की करीब 16% आशंका है, जो खेल में थोड़ा खलल डाल सकती है. दिन के समय तापमान 23°C से 25°C के आसपास रहेगा और हल्की बौछारें पड़ने की 15% संभावना है. वहीं, शाम होते-होते पारा गिरकर 17°C तक आ जाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि रात में बारिश की उम्मीद सिर्फ 2% ही है.

पिच रिपोर्ट (Pitch Report)

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज की पिच को हमेशा से बल्लेबाजों का मददगार माना जाता है, यानी यहां रनों की जमकर बरसात होने वाली है. इस पिच पर गेंदबाजों को अच्छा उछाल (बाउंस) भी मिलता है. हालांकि, मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में छाए बादल और ठंडी हवाएं शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होने वाला है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन (Predicted XIs)

भारत की संभावित XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड की संभावित XI: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग

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