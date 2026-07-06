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IND vs ENG: तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, कौन कौन बैठा बाहर, देखें पूरी टीम

भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज में खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है. वहीं लगातार दो हार के बाद भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों में बड़े बदलाव कर सकती है.

By: Satyam Sengar | Published: July 6, 2026 6:49:24 PM IST

तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित.
तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित.


England Playing XI For 3rd t20i: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा. इस मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि पिछले मैच में जीत दिलाने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि फिल सॉल्ट और जोस बटलर पिछली बार बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने दोनों पर फिर से भरोसा जताया है. वहीं हैरी ब्रूक, जैकब बेथेल और टॉम बैंटन से एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी  .
 मैनचेस्टर में चार विकेट से जीत दर्ज करने वाली टीम पर कप्तान हैरी ब्रूक ने एक बार फिर भरोसा जताया है. पिछले मुकाबले में फिल सॉल्ट और जोस बटलर बिना खाता खोले आउट हो गए थे, लेकिन टीम प्रबंधन ने दोनों को एक और मौका दिया है. वहीं जैकब बेथेल, टॉम बैंटन और कप्तान हैरी ब्रूक से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी में जोश टंग और आदिल राशिद भी टीम का हिस्सा बने हुए हैं.

दूसरे टी20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारियां खेलीं, जबकि डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने खेल से प्रभावित किया. आखिर में तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. लेकिन लक्ष्य का बचाव करते समय भारतीय गेंदबाज दबाव नहीं बना सके और इंग्लैंड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. जैकब बेथेल ने शानदार नाबाद 76 रन बनाए, जबकि टॉम बैंटन ने उनका अच्छा साथ निभाया.

भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रवि बिश्नोई का महंगा स्पेल माना जा रहा है. उन्होंने अपने चार ओवर में 60 रन दे दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके. ऐसे में तीसरे टी20 में उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर या फिर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है. टीम मैनेजमेंट गेंदबाजी में बदलाव करने के मूड में नजर आ रहा है.
 

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ऐसी है इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिल सॉल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग

Tags: harry brook
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