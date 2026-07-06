IND vs ENG: तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, कौन कौन बैठा बाहर, देखें पूरी टीम

दूसरे टी20 में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारियां खेलीं, जबकि डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने खेल से प्रभावित किया. आखिर में तिलक वर्मा ने तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. लेकिन लक्ष्य का बचाव करते समय भारतीय गेंदबाज दबाव नहीं बना सके और इंग्लैंड ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. जैकब बेथेल ने शानदार नाबाद 76 रन बनाए, जबकि टॉम बैंटन ने उनका अच्छा साथ निभाया.
भारत की हार की सबसे बड़ी वजह रवि बिश्नोई का महंगा स्पेल माना जा रहा है. उन्होंने अपने चार ओवर में 60 रन दे दिए और एक भी विकेट नहीं ले सके. ऐसे में तीसरे टी20 में उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर या फिर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है. टीम मैनेजमेंट गेंदबाजी में बदलाव करने के मूड में नजर आ रहा है.