IND vs ENG: वनडे सीरीज में भारत की हार तय! लॉर्ड्स में 22 साल से नहीं जीत पाए मैच, क्या खत्म होगा सूखा?

IND vs ENG Lord’s ODI: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. इस सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया था. इसके बाद अगले मैच में इंग्लैंड ने पलटवार किया और दूसरा वनडे जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. अब इस सीरीज का तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई (रविवार) को खेला जाएगा, जो लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि टी20 सीरीज में पहले भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है.

ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम रविवार को इंग्लिश टीम के खिलाफ जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हालांकि भारत के लिए यह जीत बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है. अगर भारत को वनडे सीरीज जीतना है, तो 22 साल का सूखा खत्म करना होगा.

लॉर्ड्स में भारत का रिकॉर्ड

लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी खराब है. हालांकि भारत ने इसी मैदान पर 1983 का वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला जीता था. इसके बाद साल 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भी भारत ने जीत हासिल की थी. इस मैदान से भारतीय क्रिकेट की सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं. हालांकि एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड भी भारत के नाम दर्ज है.

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दरअसल, साल 2004 के बाद से भारतीय टीम इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी वनडे मैच नहीं जीत पाई है. लॉर्ड्स के मैदान पर भारत ने वनडे में अपना आखिरी मुकाबला 5 सितंबर 2004 को जीता था. उस मैच में सौरव गांगुली की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को 23 रनों से हराया था. इसके बाद से भारत ने कभी लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के वनडे में नहीं हराया है.

लॉर्ड्स में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

लॉर्ड्स के मैदान पर भारत को पिछले 4 वनडे मैचों में बुरी तरह का सामना करना पड़ा है. भारत ने आखिरी बार इस मैदान पर साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था. इस मैच में भारत को 100 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी थी. इससे पहले साल 2018 में 86 रन से हार, 2011 में टाई मैच और 2007 में 7 विकेट से हार मिली थी.

टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका

इतिहास पर नजर डालें, तो इंग्लिश टीम ने वनडे में लॉर्ड्स के मैदान पर भारतीय टीम पर अपना दबदबा दिखाया है. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की अगुवाई वाली भारतीय टीम 22 साल के सूखे को खत्म करके जीत हासिल करना चाहेगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 19 जुलाई को गिल ब्रिगेड अंग्रेजों को लॉर्ड्स में हरा पाएगी या नहीं.