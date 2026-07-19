रोहित शर्मा का शतक देखते ही खुद को रोक नहीं पाई वाइफ रितिका, आंखों से छलक पड़े आंसू, नम हुईं आंखें, VIDEO

Rohit Sharma Century: भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 84 गेंदों में शानदार शतक लगाया. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे देखकर हर भारतीय फैन गर्व महसूस कर रहा है. भारतीय कप्तान ने शानदार शतक जड़ते हुए इंग्लैंड की धरती पर अपना आठवां वनडे शतक पूरा किया. इसके साथ ही वह किसी एक विदेशी देश में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. लेकिन इस रिकॉर्ड से ज्यादा चर्चा स्टेडियम में बैठी उनकी पत्नी रितिका सजदेह की हो रही है.

जैसे ही रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया, कैमरा सीधे उनकी पत्नी रितिका सजदेह की तरफ गया. रितिका की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे. वह तालियां बजा रही थीं और अपने पति की इस बड़ी उपलब्धि पर खुद को संभाल नहीं पा रही थीं. यह भावुक पल सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया. रोहित के संन्यास के खबरों के बीच हिटमैन का यह शतक रितिका सजदेह के लिए सुनहरा मोमेंट था.

रितिका का इमोशनल रिएक्शन

रितिका सजदेह हमेशा से रोहित शर्मा के हर अच्छे और मुश्किल दौर में उनके साथ खड़ी रही हैं. जब भी रोहित कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं, रितिका की खुशी देखने लायक होती है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. कैमरे में कैद उनकी नम आंखों ने लाखों क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग इस पल को मैच का सबसे खूबसूरत लम्हा बता रहे हैं.

रोहित को आलोचकों को तमाचा

रोहित शर्मा का यह शतक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उनकी शानदार बल्लेबाजी का एक और सबूत है. इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में लगातार रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन रोहित ने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मैचों में उनसे बेहतर खिलाड़ी बहुत कम हैं. इससे पहले वो पिछले दोनों वनडे मुकाबले में फ्लॉप रहे थे. खबरें थे कि रोहित शर्मा संन्यास ले लेंगे. कुछ ने तो उन्हें संन्यास लेने की सलाह भी दे दी थी. हालांकि, रोहित ने यह शतक जड़कर उन्हें तमाचा सा लगाया है.