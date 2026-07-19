IND vs ENG: राहुल की वापसी, शिवम-बुमराह बाहर… तीसरे वनडे में भारत ने किए 3 बड़े बदलाव, देखें प्लेइंग XI

IND vs ENG 3rd ODI Playing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. यह 3 मैचों की वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला है, जिसमें दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरी हैं. इस निर्णायक मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने 3 बड़े बदलाव किए हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी हुई है. उनके साथ ही प्रिंस यादव और अर्शदीप सिंह को भी तीसरे वनडे मैच में मौका दिया गया है. केएल राहुल ने शिवम दुबे की जगह पर वापसी की है. शिवम दुबे को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया है. उनके साथ ही जसप्रीत बुमराह भी प्लेइंग-11 से बाहर हैं.

जसप्रीत बुमराह को लगी चोट

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी तीसरे वनडे से बाहर हो गए हैं. BCCI ने बताया कि जसप्रीत बुमराह को कार्डिफ में खेले गए दूसेर वनडे मैच में चोट लगी थी. उस मुकाबले में फील्डिंग करते समय जसप्रीत बुमराह के बाएं घुटने पर चोट लगी थी. बाएं घुटने में सूजन के कारण उन्हें तीसरे वनडे के लिए टीम में नहीं चुना जा सका.

Presenting #TeamIndia‘s Playing XI for the 3️⃣rd ODI 🙌 Jasprit Bumrah had an impact injury on his left knee while fielding in the second ODI in Cardiff. He was not available for selection for the third ODI due to reactive swelling in his left knee. Updates ▶️… pic.twitter.com/RJdchL62hv — BCCI (@BCCI) July 19, 2026





कौन करेगा पहले बल्लेबाजी?

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, ‘हम आज पहले बल्लेबाजी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है. साकिब महमूद की जगह टंग टीम में वापस आ रहे हैं. रूट ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे एक बढ़िया मिसाल कायम हुई है. उम्मीद है कि हम हालात को जल्दी समझ लेंगे.’

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

पिछले 2 मैचों में क्या हुआ?

भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज में अभी तक 2 मैच खेले जा चुके हैं. सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला गया था. इस मैच में भारत ने इंग्लिश टीम को 6 विकेट से हराया था. इसके बाद दूसरा मैच 16 जुलाई को कार्डिफ के मैदान पर खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से शिकस्त दी थी. फिलहाल यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. अब दोनों टीमों के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी.