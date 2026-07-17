IND vs ENG 3rd ODI: फाइनल मैच से पहले भारत को लगा ‘440 वोल्ट’ का झटका, क्या टूट जाएगा सीरीज जीतने का सपना?

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का रोमांच अपने चरम पर पहुँच चुका है. तीन मैचों की यह सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहला मैच जीतकर शानदार शुरुआत की थी, लेकिन मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे मैच में पलटवार करते हुए सीरीज में बराबरी कर ली. अब रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होने वाला तीसरा वनडे मैच निर्णायक बन गया है.

लेकिन इस महामुकाबले से ठीक पहले भारतीय खेमे से एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. टीम के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की चोट ने कप्तान और कोच की चिंता बढ़ा दी है.

सुंदर की चोट बनी सिरदर्द, पहले से ही चोटिल हैं कई मैच-विनर

सीरीज के पहले मैच में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले वॉशिंगटन सुंदर दूसरे वनडे के दौरान भी चोट से जूझते नजर आए थे. इसी वजह से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी भी नहीं की, जो टीम इंडिया को काफी भारी पड़ी. अब आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुंदर की यह चोट गंभीर हो सकती है और उनका तीसरे व निर्णायक वनडे में खेलना बेहद मुश्किल लग रहा है.

भारतीय टीम के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि टीम के कई प्रमुख ऑलराउंडर पहले से ही चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या आईपीएल के दौरान चोटिल हो गए थे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी अफगानिस्तान सीरीज से पहले प्रैक्टिस सेशन में चोट खा बैठे थे और इसी वजह से वह इंग्लैंड दौरे पर नहीं आ सके. अब सुंदर के भी चोटिल होने से टीम का संतुलन बिगड़ता दिख रहा है.

दोनों टीमों का स्क्वॉड (Squads)

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर ब्रार

इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोस बटलर (विकेटकीपर), टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जो रूट, बेन डकेट, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, ब्रायडन कार्स, सैम करन, जोश टंग, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद

कब और कहाँ देखें भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे LIVE?

मैच की तारीख और समय: भारत और इंग्लैंड के बीच यह खिताबी मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को खेला जाएगा. मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे होगी, जबकि टॉस दोपहर 3:00 बजे उछाला जाएगा. इस मैच का सीधा प्रसारण (LIVE) आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के चैनल्स पर देख सकते हैं. अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.