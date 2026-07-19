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IND vs ENG: तीसरे वनडे का बदला समय, लॉर्ड्स में 2 घंटे पहले शुरू होगा मैच, कब-कहां देख सकेंगे लाइव?

IND vs ENG 3rd ODI Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मैच ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह मुकाबला 2 घंटे पहले शुरू होगा. जानें कब-कहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 19, 2026 10:20:18 AM IST

भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच लाइव स्ट्रीमिंग.
भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा वनडे मैच लाइव स्ट्रीमिंग.


IND vs ENG 3rd ODI Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज यानी 19 जुलाई को खेला जाएगा. यह मुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. फिलहाल यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर है. सीरीज के पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को हराया था. अब दोनों टीमें सीरीज जीतने के इरादे से तीसरे वनडे में मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा. हालांकि इस मैच की टाइमिंग में थोड़ा बदलाव है. दरअसल, यह मुकाबला दूसरे वनडे मैच की तरह 5:30 बजे नहीं, बल्कि 2 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि लॉर्ड्स वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा तीसरा वनडे?

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच तीसरा वनडे मैच 19 जुलाई (रविवार) को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए 3 बजे टॉस किया जाएगा.

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टीवी पर कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर तीसरा वनडे देखना चाहते हैं, तो इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar के एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. यह पर आप लाइव मैच की आनंद उठा सकते हैं. वहीं, अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं कि इस मैच की लाइव ब्रॉडकास्ट कवरेज ब्रॉडकास्ट DD स्पोर्ट्स पर DD फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी.

भारतीय टीम में होंगे बदलाव

16 जुलाई को खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतर सकती है. इस मुकाबले में ईशान किशन की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी हो सकती है, जो पिछले मैच में बीमारी की वजह से नहीं खेल पाए थे. वहीं, चोटिल वाशिंग्टन सुंदर की जगह हर्ष दुबे को मौका दिया जा सकता है या फिर कुलदीप यादव को प्लेइंग-11 में शामिल किया जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

Tags: IND vs ENG
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