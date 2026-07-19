IND vs ENG 3rd ODI: वनडे के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा करिश्मा! बेथेल-डकेट के तूफान में उड़ी शुभमन गिल की सेना

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच निर्णायक वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को उसके ओपनर्स, जैकब बेथेल और बेन डकेट ने एक ऐसी शुरुआत दिलाई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए मैदान पर अपने पैर ऐसे जमाए कि कप्तान शुभमन गिल और उनकी पूरी बॉलिंग ब्रिगेड लाचार नजर आई. बेथेल और डकेट ने न सिर्फ इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

लॉर्ड्स के मैदान पर बना ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’

जैसे ही जैकब बेथेल और बेन डकेट की जोड़ी ने अपनी साझेदारी में 136वां रन जोड़ा, उन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया. यह रिकॉर्ड पिछले 46 सालों से अटूट था. इससे पहले साल 1980 में ज्योफ्री बॉयकॉट और पीटर विली ने भारत के खिलाफ ही 135 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी.

वनडे इतिहास में पहली बार

डकेट और बेथेल की जोड़ी यहीं नहीं रुकी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी की. लॉर्ड्स के 54 साल के वनडे इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी ओपनिंग जोड़ी ने 150 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की हो. इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैचों में भी यह अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो के नाम था, जिन्होंने 2019 में 160 रन जोड़े थे.

इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी

भारत के खिलाफ वनडे में किसी भी विकेट के लिए यह इंग्लैंड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन गई है. इन दोनों ने जो रूट और इयोन मोर्गन के 2018 में बनाए 186 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. साथ ही, लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भी विकेट के लिए यह वनडे इतिहास की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है.

31वें ओवर में जाकर मिली भारत को पहली कामयाबी

भारतीय गेंदबाजों को इस मैच में पहली सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. आखिरकार 31वें ओवर में जाकर भारत की झोली में पहला विकेट आया. प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथेल को आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया. बेथेल अपने शतक से चूक गए और 93 गेंदों में 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 91 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे. वहीं दूसरी छोर पर टिके बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर का चौथा शतक पूरा किया.