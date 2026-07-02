IND vs ENG: रात 10 बजे नहीं, अलग समय पर शुरू होगा दूसरा T20I मैच, यहां जानें टाइमिंग समेत सारी डिटेल्स

IND vs ENG 2nd T20I Timing: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हुआ. इस सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को चेस्टर-ली-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया. यह मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसके चलते मैच का रिजल्ट नहीं आया. हालांकि इस मुकाबले में फैंस को टाइमिंग का भी काफी कंफ्यूजन हुआ. दरअसल, भारत में अक्सर टी20 मुकाबले शाम को 7 बजे खेले जाते हैं.

हालांकि यह सीरीज इंग्लैंड में खेली जा रही है. इसके चलते पहला टी20 मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, रात 10 बजे शुरू हुआ. दिलचस्प बात यह है कि दूसरा टी20 मुकाबला रात को 10 बजे शुरू नहीं होगा. इसकी वजह है कि इस सीरीज के मुकाबलों के लिए 2 अलग-अलग समय तय किए गए हैं. जानें दूसरे मैच की टाइमिंग और वेन्यू…

कब-कहां खेला जाएगा दूसरा टी20?

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच 4 जुलाई को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार, शाम 7 बजे से खेला जाएगा. दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अलग-अलग टाइमिंग रखी है. इस सीरीज का तीसरा और चौथा टी20 मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से खेला जाएगा. इसके अलावा दूसरा और पांचवां मुकाबला शाम को 7 बजे से खेला जाएगा.

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कहां देख सकेंगे दूसरा टी20 मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar की एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

पहला मुकाबला बारिश से हुआ रद्द

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले पर बारिश ने पानी फेर दिया. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 189 रन बनाए. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 59 रनों की आतिशी पारी खेली, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 68 रन बनाए. इसके अलावा शिवम दुबे ने 42 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके दम पर भारत ने इंग्लैंड को 190 रनों का टारगेट दिया. हालांकि जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बारी आई, तो बारिश शुरू हो गई. लगातार बारिश होने की वजह से मुकाबला रद्द करना पड़ा. अब फैंस को दूसरे टी20 मुकाबले का इंतजार है.