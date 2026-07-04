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IND vs ENG: क्या फिर बारिश बनेगी विलेन? दूसरे टी20 पर भी मंडराए काले बादल, जानें मैनचेस्टर का मौसम

IND vs ENG 2nd T20 Weather Report: भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. इससे पहले चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेले गए मुकाबले में बारिश ने खलल डाला था. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या बारिश की वजह से दूसरा मुकाबला भी धुल जाएगा? देखें रिपोर्ट...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 12:26:05 PM IST

क्या भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन?
क्या भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन?


IND vs ENG 2nd T20 Weather Report: भारत और इंग्लैंड के बीच 4 जुलाई यानी शनिवार को 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी. दरअसल, भारत-इंग्लैंड का पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, जिसके चलते कोई भी टीम बढ़त नहीं बना पाई.

उस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड बल्लेबाजी नहीं कर पाई थी. अब फैंस दूसरे टी20 मुकाबले के लिए काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन उन्हें बारिश की भी चिंता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आज मैनचेस्टर में कैसा मौसम रहेगा. क्या बारिश इस मुकाबले में बाधा डालेगी? देखिए ये रिपोर्ट…

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मैनचेस्टर का मौसम रिपोर्ट

भारत-इंग्लैंड का दूसरा टी20 मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा. हालांकि 4 जुलाई को मैनचेस्टर में मौसम थोड़ा खराब रहने वाला है. यहां पर आज दिन का तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि बारिश की ज्यादा संभावना रहेगी. बता दें कि इंग्लैंड के स्थानीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मुकाबले के शुरू होने से पहले बारिश की आशंका जताई जा रही है. एक्यू वेदर के अनुसार, आज मैनचेस्टर में दोपहर के समय बारिश की संभावना 55 फीसदी है, जिसका असर इस मुकाबले पर देखने को मिल सकता है. हालांकि ये संभावना रात में घटकर 17 फीसदी तक रह जाएगी.

बारिश की संभावना

  • दोपहर 1 बजे- 47 फीसदी
  • दोपहर 2 बजे- 45 फीसदी
  • दोपहर 3 बजे- 47 फीसदी
  • दोपहर 4 बजे- 51 फीसदी
  • शाम 5 बजे- 51 फीसदी
  • शाम 6 बजे- 47 फीसदी


मैनचेस्टर की पिच रिपोर्ट

पिच की बात करें, तो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खूब रन बनते हैं. यहां पर खेले गए पिछले मैच में इंग्लैंड ने 300 रनों का आंकड़ा पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. ऐसे में इस मैच में भी हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है. अगर बारिश की वजह से मैच में खलल नहीं पड़ता है, तो फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा.

कब शुरू होगा मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा. इसके लिए शाम 6:30 बजे टॉस किया जाएगा. माना जा रहा है कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

Tags: IND vs ENG
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