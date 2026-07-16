Home > क्रिकेट > IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए

IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए

दूसरे वनडे में रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. इंग्लैंड के खिलाफ 26 रन बनाकर आउट होने के बाद उनके प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे हैं. लगातार खराब फॉर्म के बीच बीसीसीआई की नजर भी उनके प्रदर्शन पर बनी हुई है.

By: Satyam Sengar | Published: July 16, 2026 7:19:37 PM IST

रोहित शर्मा दूसरे वनडे में रहे फ्लॉप.
रोहित शर्मा दूसरे वनडे में रहे फ्लॉप.


Rohit Sharma Flops Again: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज ने 47 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला. विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर ने उनका कैच लपका. रोहित की यह धीमी पारी 55.32 के स्ट्राइक रेट से आई. इससे पहले भी पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था.

लगातार कम स्कोर बनाने के कारण रोहित शर्मा पर दबाव बढ़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई सेलेक्शन कमिटि उनकी मौजूदा फॉर्म पर नजर बनाए हुए है. हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर आने वाले मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन नहीं सुधरता है तो टीम चयन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. युवा खिलाड़ियों की मजबूत दावेदारी भी चयनकर्ताओं के सामने एक अहम मुद्दा बन सकती है.

You Might Be Interested In

शुभमन गिल ने 30+ रन बनाए, विराट क्रीज पर

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ने 30 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. इसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभालते हुए 38 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए और भारतीय पारी को मजबूती दी. खबर लिखे जाने तक वह अभी भी क्रीज पर हैं. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन सिर्फ एक रन बनाकर सैम करन की गेंद पर आउट हो गए. उन्हें केएल राहुल की जगह टीम में शामिल किया गया है.

रोहित शर्मा की फॉर्म बनी सबसे बड़ी चिंता

20.3 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 111 रन था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी. इसके बावजूद  रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया. वह इस सीरीज के बाकी मैचों में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो आने वाले समय में भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल और तेज हो सकते हैं. ऐसे में सभी की नजर अब उनके अगले मुकाबले के प्रदर्शन पर रहेगी. भारत को अगले साल वर्ल्ड कप में भी खेलना है ऐसे में रोहित का प्रदर्शन करना जरूरी होगा.

Tags: india vs englandrohit sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026

मानसून में कहां नहीं घूमना चाहिए?

July 16, 2026

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026
IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए
IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए
IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए
IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए