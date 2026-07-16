IND vs ENG 2nd ODI: रोहित शर्मा तो फिर पस्त हो गए… कुछ रन बनाते ही लौटे पवेलियन, BCCI की नजरों में आए

Rohit Sharma Flops Again: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज ने 47 गेंदों में सिर्फ 26 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला. विल जैक्स की गेंद पर जोस बटलर ने उनका कैच लपका. रोहित की यह धीमी पारी 55.32 के स्ट्राइक रेट से आई. इससे पहले भी पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था.

लगातार कम स्कोर बनाने के कारण रोहित शर्मा पर दबाव बढ़ता जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीसीसीआई सेलेक्शन कमिटि उनकी मौजूदा फॉर्म पर नजर बनाए हुए है. हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर आने वाले मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन नहीं सुधरता है तो टीम चयन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. युवा खिलाड़ियों की मजबूत दावेदारी भी चयनकर्ताओं के सामने एक अहम मुद्दा बन सकती है.

शुभमन गिल ने 30+ रन बनाए, विराट क्रीज पर

रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए शुभमन गिल ने 30 गेंदों में 31 रन की तेज पारी खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. इसके बाद विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभालते हुए 38 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए और भारतीय पारी को मजबूती दी. खबर लिखे जाने तक वह अभी भी क्रीज पर हैं. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन सिर्फ एक रन बनाकर सैम करन की गेंद पर आउट हो गए. उन्हें केएल राहुल की जगह टीम में शामिल किया गया है.

रोहित शर्मा की फॉर्म बनी सबसे बड़ी चिंता

20.3 ओवर में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 111 रन था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी. इसके बावजूद रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया. वह इस सीरीज के बाकी मैचों में भी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, तो आने वाले समय में भारतीय वनडे टीम में उनकी जगह को लेकर सवाल और तेज हो सकते हैं. ऐसे में सभी की नजर अब उनके अगले मुकाबले के प्रदर्शन पर रहेगी. भारत को अगले साल वर्ल्ड कप में भी खेलना है ऐसे में रोहित का प्रदर्शन करना जरूरी होगा.