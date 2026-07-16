रोहित शर्मा का हो सकता है आखिरी वनडे? नहीं बनाए रन तो BCCI करेगा बाहर, ईशान किशन के लिए खुलेंगे दरवाजे!

Rohit Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए. अब वह गुरुवार (16 जुलाई) को दूसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरेंगे. फैंस को उम्मीद है कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे, जो उनके भविष्य को लेकर भी काफी अहम हो सकता है. दरअसल, रोहित शर्मा का टारगेट अगले साल होने वाला वनडे विश्व कप खेलना है. उस वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा की उम्र 39 साल हो जाएगी. ऐसे में उनकी फिटनेस और प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जा रही है.

अगर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंग्लैंड सीरीज में फेल होते हैं, तो उनके विश्व कप खेलने पर खतरा मंडरा सकता है. इसकी वजह है कि ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल जैसे कई युवा खिलाड़ी टीम में अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं, जो रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं.

रोहित शर्मा का होगा आखिरी वनडे?

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर मैदान पर दिखाई देंगे. अगर रोहित शर्मा आज के मुकाबले में फ्लॉप होते हैं, तो यह उनका आखिरी वनडे भी साबित हो सकता है. अगर दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं आते हैं, तो तीसरे मैच में उनका पत्ता कट सकता है. बेंच पर बैठे ईशान किशन प्लेइंग-11 में अपनी जगह का इंतजार कर रहे हैं. ईशान किशन शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. पिछले महीने ईशान ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार शतक लगाया था. उन्हें विराट कोहली की जगह प्लेइंग-11 में तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिला था. हालांकि इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज में वह बेंच गरम कर रहे हैं.

ईशान किशन को मिलेगा मौका!

ईशान किशन (Ishan Kishan) ने लंबे समय बाद भारत की वनडे टीम में वापसी की है. भारतीय टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए तैयार कर रही है. ऐसे में अगर रोहित शर्मा दूसरे वनडे में फेल होते हैं, तो तीसरे मैच में उनकी जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है. बता दें कि कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया था, कि वह अलग-अलग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पता चल सके कि किससे टीम को ज्यादा फायदा होगा. ऐसे में अगर दूसरे वनडे में फ्लॉप होने के बाद रोहित शर्मा ड्रॉप हो जाते हैं, तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी.

कब खेला जाएगा दूसरा वनडे?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच 16 जुलाई को कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 5 बजे टॉस किया जाएगा. इस मैच में रोहित शर्मा बड़ी पारी खेलकर विश्व कप के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे.