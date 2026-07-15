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IND vs ENG: दूसरे वनडे की बदली टाइमिंग, अब इस समय शुरू होगा मैच, भारत में कैसे देख सकेंगे लाइव?

IND vs ENG 2nd ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच 16 जुलाई को खेले जाने दूसरे वनडे मैच की टाइमिंग में बदलाव किया गया है. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे नहीं, जबकि शाम के समय शुरू होगा. जानें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 2:48:07 PM IST

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.
भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स.


IND vs ENG 2nd ODI Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई यानी गुरुवार को खेला जाएगा. यह मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर होगा. हालांकि यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू नहीं होगा, जिस समय पर पहला वनडे मैच शुरू हुआ था. दरअसल, दूसरे वनडे मैच की टाइमिंग में बदलाव है. दोनों टीमें 16 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेंगी. मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी 5 बजे टॉस होगा.

अगर भारत इस मैच में जीत हासिल करती है, तो टीम इंडिया वनडे सीरीज में 2-0 से आगे हो जाएगी. हालांकि इसके लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन आना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड का दूसरा वनडे मैच कब और कहां देख पाएंगे.

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कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

भारत बनाम इंग्लैंड (IND vs ENG) का दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा. 50-50 ओवर का खेल होने के नाते यह मुकाबला रात में करीब 1 बजे के आसपास खत्म होगा. भारतीय फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar के एप और वेबसाइट पर होगी, जिसका लुत्फ फैंस मोबाइल या लैपटॉप पर उठा सकेंगे.

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क्या गुल खिलाएगी पिच?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. इस मैदान की पिच संतुलित है, जहां पर गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों को मदद मिलती है. सोफिया गार्डन्स की पिच धीमी गति के गेंदबाजों और स्पिनर्स के लिए अनुकूल रहती है. वहीं, अगर कोई बल्लेबाज क्रीज पर थोड़ा समय बिता लेता है, तो वह आसानी से रन बना सकता है.

दूसरे वनडे मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

इंग्लैंड: जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ब्रायडन कार्स.

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वाशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह.

Tags: IND vs ENGIND vs ENG ODI
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