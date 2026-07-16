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IND vs ENG: केएल राहुल का कटा पत्ता, ईशान को मिला मौका… दूसरे वनडे में इन धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड ने दूसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है. वहीं, भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव किया गया है. देखें प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 16, 2026 5:16:11 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मिला मौका.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में केएल राहुल की जगह ईशान किशन को मिला मौका.


IND vs ENG 2nd ODI Plyaing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जा रहा है. भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है. अब दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. इस मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है. इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है, जिसके चलते केएल राहुल का पत्ता कट गया है. कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि केएल राहुल बीमार हैं, जिसकी वजह से ईशान किशन उनकी जगह लेंगे. इसके अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कोई और बदलाव नहीं किया गया है.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. टॉस के दौरान इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, ‘आज हम बॉलिंग करेंगे. घास अच्छी तरह से और समान रूप से फैली हुई है.’ हैरी ब्रूक ने बताया कि उनकी टीम में 2 बदलाव हैं. 

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दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बराड़, जसप्रित बुमरा, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद.

Tags: IND vs ENGishan kishanKL Rahul
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