Ind vs Eng Weather Report: भारत-इंग्लैंड के मैच पर मंडरा रहा बारिश का खतरा, यहां मौसम और पिच का क्या है हाल?

IND vs ENG 1st T201 Weather Report: आज, 1 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला होने जा रहा है. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला बुधवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 10.00 बजे खेला जाने वाला है. ये मैच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा, जिसके कारण मैच रद्द होने की आशंका है. आइए जानते हैं कि आज मुकाबले के दौरान चेस्ट ली स्ट्रीट में मौसम और पिच कैसी रहने वाली है.

कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम का अनुमान है कि ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 21°C (70°F) के आस-पास रहेगा और बारिश की 35% संभावना है. BBC वेदर के अनुसार, इस इलाके में दोपहर 2:00 बजे (शाम 6:30 बजे IST) से सुबह 3:00 बजे (सुबह 7:30 बजे IST) के बीच बारिश हो सकती है. मैच रात 10:00 बजे IST से शुरू होगा और सुबह 2:00 बजे IST तक चल सकता है, और इसलिए, इसमें देरी होने की संभावना है.

कैसी रहेगी चेस्टर-ली-स्ट्रीट की पिच?

चेस्टर-ली-स्ट्रीट की पिच आमतौर पर पहले जैसी ही रहती है. रिवरसाइड ग्राउंड पर शुरुआती 6 ओवर में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और गेंद स्विंग और मूव करती है. लेकिन इसके बाद बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. सीधी तरफ छोटी बाउंड्री होने के कारण आखिरी ओवरों में ज्यादा रन बन सकते हैं. इस मैदान पर खेले गए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 163.2 रहा है. ऐसे में अगर भारत या इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 से 180 रन बना लेता है, तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है.

90s Bollywood: बारिश में भीगा बदन और दिखे क्लीवेज! 90s की एक्ट्रेस से की जाती थी ऐसी-ऐसी डिमांड; खुद इस हीरोइन ने खोला इंडस्ट्री का राज

भारत और इंग्लैंड का हेड टू हेड

टी20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 29 मैच खेले गए हैं. इनमें भारत ने 18 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने 11 मैचों में जीत हासिल की है. हाल के मुकाबलों में भी भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है. पिछले 5 मैचों में भारत ने 4 मैच जीते हैं. इनमें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 7 रन से मिली जीत भी शामिल है.

मनरेगा के बाद नया रोजगार मॉडल लागू, जानिए मजदूरी और काम के नियमों में क्या बदलाव हुए