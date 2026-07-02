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IND vs ENG Highlights: बारिश ने रोमांच पर फेरा पानी! पहला T20I मैच करना पड़ा रद्द, फैंस का टूटा दिल

IND vs ENG 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जा रहा पहला टी20 मुकाबला रद्द हो गया है. टीम इंडिया की बल्लेबाजी के बाद बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते इंग्लैंड बल्लेबाजी करने मैदान पर नहीं उतर पाई. इसके चलते अंपायर्स ने मैच रद्द कर दिया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 2, 2026 1:17:57 AM IST

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच हुआ रद्द.
भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच हुआ रद्द.


IND vs ENG 1st T20I: भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है. बारिश की वजह से सीरीज के पहले टी20 मुकाबले को रद्द कर दिया गया है. भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बाद बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद इंग्लिश टीम बल्लेबाजी करने नहीं उतर पाई. हालांकि कट-ऑफ टाइम में 45 मिनट बाकी थे, लेकिन मैदान को तैयार करने के लिए उनके पास काफी समय नहीं थे. इसके अलावा बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी. इसके चलते अंपायर्स ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया.

बता दें कि इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 189 रन बनाए थे. ऐसे में इंग्लैंड के सामने 190 रनों का टारगेट था, लेकिन बारिश ने मुकाबले पर पानी फेर दिया.

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भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन

इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई. संजू सैमसन 7 गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, ईशान किशन बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए. इसके बाद अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम की पारी को संभाला.

ये भी पढ़ें: IND vs ENG: अभिषेक शर्मा बने ‘सिक्सर किंग’, T20I में जड़े सबसे तेज 100 छक्के, सूर्यकुमार यादव भी छूटे पीछे

अभिषेक शर्मा ने 24 गेंद पर 59 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर 47 गेंदों पर 68 रन बनाए. इसके बाद आखिरी ओवर्स में शिवम दुबे ने 21 गेंद पर 42 रनों की आतिशी पारी खेलकर भारत का स्कोर 189 तक पहुंचाया. इसके दम पर भारत ने इंग्लैंड को 190 रनों का टारगेट दिया. हालांकि बारिश होने की वजह से मैच रद्द करना पड़ा.

कब होगा दूसरा मुकाबला?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 4 जुलाई को खेला जाएगा. यह मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में खेला जाएगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत हासिल कर सीरीज में बढ़त बनाना चाहेंगी.

Tags: IND vs ENG
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