IND vs ENG 1st T20 Playing 11: भारत-इंग्लैंड पहला टी20 आज, धुआंधार खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी दोनों टीमें; यहां जानें प्लेइंग XI

IND vs ENG 1st T20 Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का रोमांच शुरू होने जा रहा है. पांच मैचों की इस हाई-वोल्टेज सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई (बुधवार) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. मैच से पहले मेजबान इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम में जोस बटलर, फिल सॉल्ट और सैम कर्रन जैसे मैच विनर शामिल हैं, जिससे टीम इंडिया के सामने पहले ही मुकाबले में कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

IND vs ENG T20I प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड (प्लेइंग XI): फिल सॉल्ट, जोस बटलर (WK), विल जैक्स, हैरी ब्रूक (C), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद.

भारत (प्लेइंग XI): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (WK), श्रेयस अय्यर (C), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव.

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IND vs ENG T20I सीरीज

भारत और इंग्लैंड 1 जुलाई से 19 जुलाई तक पांच T20I और तीन ODI मैचों की सीरीज खेलेंगे. भारतीय टीम हाल ही में बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 2-0 से हार गई है, जिससे उन पर दबाव होगा. दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुँचकर घर लौट आई है और उनका हौसला ऊंचा है.

यहां देखें पूरा शेड्यूल

1 जुलाई, 2026: पहला T20I मैच, रात 10:00 बजे

4 जुलाई, 2026: दूसरा T20I मैच, शाम 7:00 बजे

7 ​​जुलाई, 2026: तीसरा T20I मैच, रात 10:00 बजे

9 जुलाई, 2026: चौथा T20I मैच, रात 10:00 बजे

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