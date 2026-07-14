Home > क्रिकेट > IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs ENG 1st ODI Playing XI: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करेगी, जिसमें भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा दिखाई देंगे. देखें प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 14, 2026 3:20:48 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग XI.
इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग XI.


IND vs ENG 1st ODI Playing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. इस सीरीज में भारत की वनडे टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद इस मुकाबले में वापसी की है. वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करीब 3 साल बाद भारत के लिए वनडे जर्सी में मैदान पर उतरे हैं.

कोहली की वापसी से ईशान किशन (Ishan Kishan) को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया है, जबकि बुमराह के आने से अर्शदीप सिंह का पत्ता कट गया है. इसके अलावा स्पिनर स्टार कुलदीप यादव को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया है. भारतीय टीम अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुंदर की जोड़ी के साथ मैदान पर उतर रही. साथ ही शिवम दुबे को भी मौका दिया गया है.

You Might Be Interested In

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने कहा, ‘हम आज पहले बल्लेबाज़ी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा खेलेंगे और दूसरी पारी में स्पिन देखने को मिल सकती है. हालात को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करेंगे. T20I और ODI में एक जैसे खिलाड़ी होने से कप्तान और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है. पिछले कुछ सालों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं और हमारे पास ऐसी टीम है जो ऐसा कर सकती है. हमने दो स्पिनर और तीन तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है.

वनडे में लिया जाएगा टी20 का बदला!

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज में टी20 की हार का बदला भी लेना चाहेंगे. दरअसल, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई. इस सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से बुरी तरह हराया. ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भरी टीम टी20 सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरी है.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: जेकब बेथल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.

Tags: IND vs ENG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत
IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत
IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत
IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत