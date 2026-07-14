IND vs ENG: विराट-बुमराह की वापसी, कुलदीप हुए नजरअंदाज… पहले वनडे में इन 11 धुरंधरों के साथ उतरा भारत

IND vs ENG 1st ODI Playing XI: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हो गया है. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. इस सीरीज में भारत की वनडे टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने अफगानिस्तान वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद इस मुकाबले में वापसी की है. वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करीब 3 साल बाद भारत के लिए वनडे जर्सी में मैदान पर उतरे हैं.

कोहली की वापसी से ईशान किशन (Ishan Kishan) को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया है, जबकि बुमराह के आने से अर्शदीप सिंह का पत्ता कट गया है. इसके अलावा स्पिनर स्टार कुलदीप यादव को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया है. भारतीय टीम अक्षर पटेल और वाशिंग्टन सुंदर की जोड़ी के साथ मैदान पर उतर रही. साथ ही शिवम दुबे को भी मौका दिया गया है.

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक (Harry Brook) ने कहा, ‘हम आज पहले बल्लेबाज़ी करेंगे. पिच अच्छी लग रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा खेलेंगे और दूसरी पारी में स्पिन देखने को मिल सकती है. हालात को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करेंगे. T20I और ODI में एक जैसे खिलाड़ी होने से कप्तान और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है. पिछले कुछ सालों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं और हमारे पास ऐसी टीम है जो ऐसा कर सकती है. हमने दो स्पिनर और तीन तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया है.

🚨 Toss 🚨 England have won the toss and elected to bat first in the 1st ODI. Updates ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/SCsu3zloxM — BCCI (@BCCI) July 14, 2026

वनडे में लिया जाएगा टी20 का बदला!

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज में टी20 की हार का बदला भी लेना चाहेंगे. दरअसल, हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली गई. इस सीरीज में इंग्लैंड ने भारत को 4-0 से बुरी तरह हराया. ऐसे में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से भरी टीम टी20 सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरी है.

दोनों टीमों की प्लेइंग XI

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड: जेकब बेथल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.