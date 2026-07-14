IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video

MS Dhoni At Edgbaston: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में फैंस को खूबसूरत नजारा देखने को मिला. जहां एक ओर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर धमाल मचा रही थी. वहीं, दूसरी ओर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) स्टैंड्स से मुकाबला का आनंद लेते दिखाई दिए. एमएस धोनी इन दिनों यूके में गए हैं. ऐसे में मंगलवार यानी 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए पहुंचे. उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

एमएस धोनी का वायरल वीडियो

इन दिनों पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी यूके में हैं. हाल ही में वह भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान स्टैंड्स में दिखाई दिए थे. अब वह वनडे सीरीज के पहले मैच में भी मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं. एजबेस्टन के मैदान में खेले जा रहे वनडे मैच के दौरान एमएस धोनी स्टैंड्स में एक बच्चे के साथ मस्ती करते दिखाई दिए. धोनी के साथ उनकी वाइफ साक्षी भी मैच देखने पहुंची हैं. नीचे देखें धोनी का वायरल वीडियो…

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मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैकब बेथल ने संभलकर पारी की शुरुआत की. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर दिया. बेन डकेट 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैकब बेथल ने 14 रन बनाए. उनके अलावा जो रूट ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली. वहीं, लियाम डॉसन ने 68 रन बनाए, जबकि विल जैक्स के बल्ले से 20 रन आए.

इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाजी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाया. इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट हासिल किया. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. अब भारत को जीत के लिए 259 रनों की जरूरत है.