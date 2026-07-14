Home > क्रिकेट > IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video

IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video

MS Dhoni Viral Video: भारत बनाम इंग्लैंड के पहले वनडे मैच के दौरान एमएस धोनी स्टैंड्स में दिखाई दिए. उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह नजारा देखकर फैंस काफी गदगद हो गए, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद इस मुकाबले में एकसाथ खेल रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 7:23:46 PM IST

भारत बनाम इंग्लैंड के पहले वनडे मैच में स्टैंड्स में दिखे MS धोनी.
भारत बनाम इंग्लैंड के पहले वनडे मैच में स्टैंड्स में दिखे MS धोनी.


MS Dhoni At Edgbaston: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में फैंस को खूबसूरत नजारा देखने को मिला. जहां एक ओर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर धमाल मचा रही थी. वहीं, दूसरी ओर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) स्टैंड्स से मुकाबला का आनंद लेते दिखाई दिए. एमएस धोनी इन दिनों यूके में गए हैं. ऐसे में मंगलवार यानी 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत बनाम इंग्लैंड का पहला वनडे मुकाबला खेलने के लिए पहुंचे. उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.

एमएस धोनी का वायरल वीडियो

इन दिनों पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी यूके में हैं. हाल ही में वह भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान स्टैंड्स में दिखाई दिए थे. अब वह वनडे सीरीज के पहले मैच में भी मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं. एजबेस्टन के मैदान में खेले जा रहे वनडे मैच के दौरान एमएस धोनी स्टैंड्स में एक बच्चे के साथ मस्ती करते दिखाई दिए. धोनी के साथ उनकी वाइफ साक्षी भी मैच देखने पहुंची हैं. नीचे देखें धोनी का वायरल वीडियो…

You Might Be Interested In





ये भी पढ़ें: भारत के 3 क्रिकेटर्स, जिन्होंने 35 की उम्र के बाद टीम में किया कमबैक, अब सूर्यकुमार यादव की बारी!

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैकब बेथल ने संभलकर पारी की शुरुआत की. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की. भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने दोनों सलामी बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर दिया. बेन डकेट 43 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जैकब बेथल ने 14 रन बनाए. उनके अलावा जो रूट ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली. वहीं, लियाम डॉसन ने 68 रन बनाए, जबकि विल जैक्स के बल्ले से 20 रन आए.

इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाजी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाया. इंग्लैंड की टीम 47.5 ओवर में 258 के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट हासिल किया. वहीं, स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट हासिल किए. अब भारत को जीत के लिए 259 रनों की जरूरत है.

Tags: IND vs ENGms dhonirohit sharmavirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026

सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं महिलाएं?

July 14, 2026

कचरा नहीं खजाना हैं इन 5 सब्जियों के छिलके!

July 14, 2026

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026
IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video
IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video
IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video
IND vs ENG: मैदान पर रोहित-विराट, स्टैंड्स में MS धोनी… पहले वनडे का नजारा देख गदगद हुए फैंस, देखें Video