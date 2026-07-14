IND vs ENG: कितने बजे मैदान पर उतरेंगे रोहित-विराट? कब-कहां लाइव देख सकेंगे पहला ODI, नोट करें डिटेल्स

IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच मंगलवार (14 जुलाई) से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी लंबे समय बाद मैदान पर दिखाई देंगे. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम टी20 सीरीज की हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. हाल ही में खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत को इंग्लैंड के सामने 4-0 से व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा है.

अब वनडे सीरीज में भारतीय टीम रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी. हालांकि इस सीरीज के मुकाबले टी20 सीरीज से अलग समय पर खेले जाएंगे. फैंस को टाइमिंग को लेकर काफी कंफ्यूजन हैं. ऐसे में आइए जानते हैं भारतीय फैंस पहला वनडे मैच कब और कहां लाइव देख पाएंगे.

कब-कहां खेला जाएगा मैच?

भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच पहला वनडे मैच 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 3 बजे टॉस किया जाएगा.

कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

अगर आप भारत में भारत बनाम इंग्लैंड वनडे मैच देखना चाहते हैं, तो इसका लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो JioHotstar की एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. JioHotstar पर आप अलग-अलग भाषाओं में मैच का लुत्फ उठा सकेंगे. हालांकि इसके लिए आपके पास JioHotstar का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए. वहीं, अगर फ्री में मैच देखना चाहते हैं, तो भारत में DD स्पोर्ट्स पर मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

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किसका पलड़ा भारी?

आंकड़ों पर गौर करें, तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है. दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 110 वनडे मैच खेले गए हैं. इसमें से 61 मैचों में भारत को जीत मिली है, जबकि इंग्लैंड ने 44 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 2 मैच टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका है. वहीं, इंग्लैंड की सरजमीं पर भारत ने अब तक कुल 44 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 18 में जीत मिली है, जबकि 23 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह.

इंग्लैंड की प्लेइंग XI

जेकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल रशीद.