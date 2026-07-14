Home > खेल > IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: टी20 के बाद अब वनडे में भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड, RO-KO की होगी दमदार वापसी; जानें कब और कहां देखें लाइव मैच?

IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: टी20 के बाद अब वनडे में भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड, RO-KO की होगी दमदार वापसी; जानें कब और कहां देखें लाइव मैच?

IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: भारत-इंग्लैंड पहला ODI 14 जुलाई को खेला जाएगा. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी से मुकाबला रोमांचक होगा. जानें मैच का समय, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स.

By: Preeti Rajput | Published: July 14, 2026 12:05:56 PM IST

टी20 के बाद अब वनडे में भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड
टी20 के बाद अब वनडे में भिड़ेंगे भारत-इंग्लैंड


IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: टी20 में मिली निराशा के बाद अब टीम इंडिया की नजर वनडे में वापसी पर है. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार टी20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम नए जोश के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है. खास बात यह है कि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर वनडे टीम में वापसी करेंगे. 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है. फैंस की नजरें अब अनुभवी सितारों के प्रदर्शन और टीम इंडिया की नई रणनीति पर होंगी.

रो-को की हुई वापसी 

विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ पिछली सीरीज में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह टीम में वापसी कर रहे हैं. वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद अपना पहला वनडे मुकाबला खेलेंगे. यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए फाइनल के बाद उनका पहला 50 ओवर का मैच होगा. दूसरी ओर, कोच गौतम गंभीर की कोशिश होगी कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीतकर हाल के टेस्ट और टी20 मुकाबलों के खराब प्रदर्शन के बाद बने दबाव को कम करे.

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IND vs ENG 1st ODI कब और कहां देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड 1st ODI मैच मंगलवार, 14 जुलाई को इंग्लैंड के बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में होगा. मैच 3:30 PM IST पर शुरू होगा, और टॉस 3:00 PM IST पर होगा.

मैच का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड 1st ODI मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जाएगा.

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में, भारत बनाम इंग्लैंड 1st ODI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर एक्टिव सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध होगी.

ये भी पढ़ें: विराट कोहली-गौतम गंभीर में बातचीत बंद! मैच से पहले शुरू हुआ नया विवाद, जानिए पूरा मामला

IND vs ENG 1st ODI मैच स्क्वॉड

इंडिया: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (c), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन (wk), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा

इंग्लैंड: बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (c), जोस बटलर (wk), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद

ये भी पढ़ें: IND vs ENG ODI: वर्ल्ड कप 2027 का ‘ऑडिशन’ शुरू, इंग्लैंड के खिलाफ इन 3 फ्लॉप सितारों के पास चमकने का आखिरी मौका!

Tags: home-hero-pos-2IND vs ENG Live TelecastIND vs ENG ODIIndia England ODI MatchIndia vs England Live Streaming
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