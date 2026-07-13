IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: टी20 के बाद वनडे की जंग शुरू, रोहित-विराट के साथ सीरीज का आगाज; जानें कब और कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग?

IND vs ENG 1st ODI Live Streaming: टी20 सीरीज में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबलों के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें टीम इंडिया जीत के साथ दौरे का अंत करना चाहेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी, लेकिन इस बार मैदान पर कई बड़ी उम्मीदें भी जुड़ी होंगी.

वनडे सीरीज में नई शुरुआत की तलाश

सबसे ज्यादा नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली (Rohit Sharma And Virat Kohli) की वापसी पर रहेंगी. दोनों दिग्गज खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में नजर आते हैं, ऐसे में यह सीरीज उनके लिए काफी अहम मानी जा रही है. अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए उनका प्रदर्शन टीम में जगह मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. वहीं, टी20 से अलग वनडे सीरीज की टाइमिंग और रणनीति भी दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगी.

लाइव मैच कब और कहां देखें? (IND vs ENG ODI When And Where TO Watch)

इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट Sony Sports Network पर होगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप पर डिजिटल दर्शकों के लिए मोबाइल और OTT पर उपलब्ध होगी.

सीरीज़ का पूरा शेड्यूल (IND vs ENG ODI Schedule)

14 जुलाई, 2026: पहला ODI, एजबेस्टन, बर्मिंघम (3:30 PM)

16 जुलाई, 2026: दूसरा ODI, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ़ (5:30 PM)

19 जुलाई, 2026: तीसरा ODI, लॉर्ड्स, लंदन (3:30 PM)

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भारतीय स्क्वाड (Ind ODI Squad)

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेगे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ईशान किशन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार.

इंग्लैंड स्क्वाड (ENG ODI Squad)

इंग्लैंड टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), बेन डकेट, जो रूट, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जैक्स, रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सैम करन, लियाम डॉसन, टॉम बैंटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल राशिद, जोश टंग.

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