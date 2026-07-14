IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs ENG 1st ODI Probable Playing XI: भारतीय टीम 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा, जो 3:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में भारत की टीम टी20 टीम से काफी अलग दिखाई देगी. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर दिखाई देंगे. विराट कोहली आईपीएल के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते दिखाई देंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह करीब 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया की प्लेइंग-11 कैसी होगी.

कोहली की वापसी से ईशान का कटेगा पत्ता!

विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे अहम खिलाड़ी होने वाले हैं. वह भारत की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे. ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को प्लेइंग-11 से बाहर जाना होगा. दरअसल, विराट कोहली की गैरमौजूदगी में ईशान किशन भारत के लिए तीसरे नंबर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ऐसे में कोहली की वापसी से ईशान को बाहर जाना होगा.

कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे. इसके बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर, चौथे पर श्रेयस अय्यर और 5वें पर केएल राहुल खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा नंबर-6 के लिए ईशान किशन और शिवम दुबे में से किसी एक को मौका मिल सकता है. हालांकि शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे उनके खेलने के ज्यादा चांस हैं. बता दें कि शिवम दुबे को नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.

Preps on in full flow 💪#TeamIndia gearing up for the start of the #ENGvIND ODIs in Birmingham 👌 pic.twitter.com/Oj51A5m2al — BCCI (@BCCI) July 13, 2026







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गेंदबाजों में किसे मिलेगा मौका?

गेंदबाजी की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम इंडिया को काफी मजबूती मिलेगी. वह भारतीय गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जिनके साथ अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार खेलते दिखाई देंगे. वहीं, स्पिन की जिम्मेदारी ऑलराउंडर अक्षर पटेल संभालेंगे, जिनके साथ वाशिंग्टन सुंदर या कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं. अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, तो भारत के मुख्य स्पिनर की तरह खेलेंगे, जिन पर बीच के ओवर्स में रनों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी होगी. हालांकि वाशिंग्टन सुंदर के खेलने से भारत को बल्लेबाजी में गहराई मिलेगी, लेकिन कुलदीप के न होने से स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर हो सकता है.

पहले वनडे मैच में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर/ कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह.