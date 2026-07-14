Home > क्रिकेट > IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

IND vs ENG 1st ODI: भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय टीम नए चेहरों के साथ मैदान पर उतर सकती है, जो लंबे समय बाद वनडे में वापसी कर रहे हैं. जानें कैसी होगी भारत की प्लेइंग-11...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 14, 2026 12:10:18 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?
इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?


IND vs ENG 1st ODI Probable Playing XI: भारतीय टीम 14 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा, जो 3:30 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में भारत की टीम टी20 टीम से काफी अलग दिखाई देगी. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर दिखाई देंगे. विराट कोहली आईपीएल के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते दिखाई देंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह करीब 3 साल बाद वनडे क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. ऐसे में बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया की प्लेइंग-11 कैसी होगी.

कोहली की वापसी से ईशान का कटेगा पत्ता!

विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सबसे अहम खिलाड़ी होने वाले हैं. वह भारत की ओर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे. ऐसे में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को प्लेइंग-11 से बाहर जाना होगा. दरअसल, विराट कोहली की गैरमौजूदगी में ईशान किशन भारत के लिए तीसरे नंबर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. ऐसे में कोहली की वापसी से ईशान को बाहर जाना होगा.

You Might Be Interested In

कैसी होगी भारत की प्लेइंग XI?

भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे. इसके बाद विराट कोहली तीसरे नंबर पर, चौथे पर श्रेयस अय्यर और 5वें पर केएल राहुल खेलते दिखाई देंगे. इसके अलावा नंबर-6 के लिए ईशान किशन और शिवम दुबे में से किसी एक को मौका मिल सकता है. हालांकि शिवम दुबे गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिससे उनके खेलने के ज्यादा चांस हैं. बता दें कि शिवम दुबे को नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है.



ये भी पढ़ें: विराट कोहली-गौतम गंभीर में बातचीत बंद! मैच से पहले शुरू हुआ नया विवाद, जानिए पूरा मामला

गेंदबाजों में किसे मिलेगा मौका?

गेंदबाजी की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह की वापसी से टीम इंडिया को काफी मजबूती मिलेगी. वह भारतीय गेंदबाजी की कमान संभालेंगे, जिनके साथ अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार खेलते दिखाई देंगे. वहीं, स्पिन की जिम्मेदारी ऑलराउंडर अक्षर पटेल संभालेंगे, जिनके साथ वाशिंग्टन सुंदर या कुलदीप यादव नजर आ सकते हैं. अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, तो भारत के मुख्य स्पिनर की तरह खेलेंगे, जिन पर बीच के ओवर्स में रनों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी होगी. हालांकि वाशिंग्टन सुंदर के खेलने से भारत को बल्लेबाजी में गहराई मिलेगी, लेकिन कुलदीप के न होने से स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर हो सकता है.

पहले वनडे मैच में भारत की संभावित प्लेइंग XI

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर/ कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बरार, जसप्रीत बुमराह.

Tags: home-hero-pos-8IND vs ENGishan kishanJasprit Bumrahvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!
IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!
IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!
IND vs ENG: कोहली IN, ईशान OUT… हार्दिक की जगह लेगा ये खिलाड़ी, पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग XI!