Asia Cup 2025 में डेब्यू करेगा UP का ये खतरनाक खिलाड़ी! नाम सुनते ही छूट गए पाकिस्तान के पसीने

IND vs BAN Playing XI: सुपर-4 के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: September 23, 2025 11:31:04 AM IST

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अजेय है. भारत को टूर्नामेंट में एक भी मुकाबले में हार नहीं मिली है. भारत ने अब तक कुल 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में भारत को जीत मिली है. अब भारत का सुपर-4 का अगला मुकाबला बांग्लादेश (IND VS BNG) से होने वाला है. जहां भारतीय टीम अपने पहले सुपर-4 के मुकाबले में पाकिस्तान (IND VS PAK) को 6 विकेट से हराई थी. वहीं सबको चौंकाते हुए बांग्लादेश ने भी सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका ( BNG VS SRI) को 4 विकेट से हराया था. वहीं बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.क्योंकि टीम प्रबंधन अपनी टीम में बदलाव करने पर विचार कर रहा है.

Rinku Singh को मिल सकता है मौका

मध्यक्रम के बल्लेबाज़ रिंकू सिंह को आखिरकार टूर्नामेंट में मौका मिल सकता है. उन्हें प्लेइंग-11 में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. रिंकू के शामिल होने से भारत को पारी के अंत के ओवरो में एक अतिरिक्त पावर-हिटर मिल जाएगा।

Jasprit Bumrah की जगह पर सवाल

जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन्होंने अपने चार ओवरों में 45 रन दिए. भारत पहले से ही मज़बूत स्थिति में है, इसलिए प्रबंधन उन्हें आराम देकर बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल कर सकता है, जिन्होंने ओमान के खिलाफ अब तक अपने एकमात्र मैच में  शानदार प्रर्दशन किया.

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो एशिया कप में बांग्लादेश पर दबदबा बनाया है. कुल खेले गए 15 मुकाबलों में से भारत ने 13 मुकाबले में जीत दर्ज की है. लेकिन बांग्लादेश उलट-फेर करने में माहिर है. उसे भारतीय टीम हलके में नहीं लेगी.

अपने सुपर 4 के पहले मैच में,उन्होंने मुस्तफ़िज़ुर रहमान के शानदार 3/20 और सैफ़ हुसैन के 45 गेंदों पर 61 रनों की बदौलत श्रीलंका को चार विकेट से हराया।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल/रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह/अर्शदीप सिंह।

IND vs PAK clash: लो फिर से भारत की शिकायत! अब इस बात को लेकर ICC के पास पहुंचा PCB

भारत का अब तक का सफ़र

भारत एशिया कप 2025 में शीर्ष दावेदारों में से एक के रूप में उतरा और उम्मीदों पर खरा उतरा। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में, टीम ने जीत की हैट्रिक के साथ ग्रुप चरण में आसानी से जीत हासिल की। ​​सुपर 4 चरण में भी उनका दबदबा जारी रहा, जहां उन्होंने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ छह विकेट से शानदार जीत के साथ शुरुआत की।

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज़ों से सजी टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि स्पिनरों ने बीच के ओवरों में सफलता दिलाई है। अपने मज़बूत संतुलन और गहराई के साथ, भारत टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम बनकर उभरा है जिसे हराना मुश्किल है।

Pak vs Sri: Asia Cup 2025 से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? करो या मरो मुकाबले से पहले जान लें आकड़े

Tags: IND vs BAN Playing XIIndia vs BangladeshJasprit Bumrahrinku singh
