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IND vs AUS: T20 WC में ऑस्ट्रेलिया बना भारत का सबसे बड़ा ‘विलेन’, 8 साल के आंकड़े दे रहे गवाही

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर महिला टी20 विश्व कप 2026 में भिड़ंत होने वाली है. भारत के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिहाज से यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड कैसा है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 1:02:00 PM IST

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 WC में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला T20 WC में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?


IND vs AUS Women’s T20 World Cup: ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज (28 जून) को भारतीय टीम का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होने जा वाला है. यह मुकाबला भारत के लिए सेमीफाइनल की लिहाज से करो या मरो जैसा है. अगर भारत को इस मैच में हार मिलती है, तो वह लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. ऐसे में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी हाल में जीत हासिल करना चाहेगी.

हालांकि महिला टी20 वर्ल्ड कप में भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड नहीं है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप में कुल 7 मुकाबलों में खेले गए हैं. इनमें से सिर्फ 2 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में आंकड़ों को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है.

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टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत

महिला टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम की बादशाहत लंबे समय जारी है. अभी तक इस टूर्नामेंट के 5 एडिशन में ऑस्ट्रेलिया ने कुल 27 मैच खेले हैं. इनमें से सिर्फ 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है, जबकि 24 मुकाबलों में जीत हासिल की है. दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को महिला टी20 विश्व कप में जिन 3 मैचों में हार मिली है, उसमें से 2 उसे भारत ने ही हराया है. वहीं, एक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है. ऐसे में जाहिर है कि भारतीय महिला टीम के पास ऑस्ट्रेलिया को हराने की क्षमता है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत खत्म कर पाएगी.

भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का यह मुकाबला करो या मरो जैसा है. अगर भारत को महिला विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा. भारत ने अभी तक इस विश्व कप में कुल 4 मैच खेले हैं, जिनमें 3 जीत मिली है, जबकि एक हार का सामना किया है. ग्रुप-ए के प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम 6 प्वाइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 मैच जीतकर 8 प्वाइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. अब सेमीफाइनल की दूसरी सीट के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रेस हो रही है.

ये भी पढ़ें: Women’s T20 WC: सिर्फ जीत से नहीं बनेगी बात! भारत को किस्मत का भी चाहिए साथ, जानें सेमीफाइनल का समीकरण

भारत-ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला 13 अक्टूबर 2024 को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था. उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 151/8 का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी थी. इसके चलते कंगारू टीम ने 9 रनों से मैच जीत लिया था.

कहां होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का अहम मुकाबला रविवार यानी 28 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए आधे घंटे पहले यानी 6:30 बजे टॉस होगा.

Tags: ind vs ausWomens T20 World Cup 2026
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