IND vs AUS 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया में Virat Kohli को मिली ‘धमकी’, अब क्या होगा Team India का एक्शन?

INDIA vs AUSTRALIA: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा. पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज़ करते हुए इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. लेकिन इस सीरीज के दूसरे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली को बड़ी धमकी मिली है. पहले मुकाबले में विराट कोहली खाता तक नहीं खोल पाए थे. वो मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए. कोहली ने बाहर जाती हुई गेंद से छेड़छाड़ की और गली में उनका कैच पकड़ा गया. ऐसे में कोहली की पुरानी कमज़ोरी को एक बार फिर से भुनाने में ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से कारगर साबित हुई, लेकिन अब इस सीरीज के दूसरे और अहम मैच से पहले कोहली को धमकी मिली है. खास बात ये है कि ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने दी है.

कोहली की कमज़ोर की फिर उठाएंगे फायदा

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट का मानना ​​है कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे. मैथ्यू शॉर्ट ने एडिलेड में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो हेजलवुड और स्टार्क को जानते हैं, वो विराट की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे. शॉर्ट ने कहा, ”मैं तेज गेंदबाजों की बैठकों में शामिल नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाल ही में विराट इसी तरह आउट हो रहे हैं. हेजलवुड और स्टार्क ने उनके खिलाफ काफी गेंदबाजी की है, वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है.’

शॉर्ट ने आगे कहा, ‘पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को सारा काम करने दिया, विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ा सा उछाल था, इसलिए मुझे यकीन है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे.’अब देखना ये है कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया की इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे? वैसे विराट कोहली का एडिलेड में रिकॉर्ड दमदार, शानदार और बेहतरीन है. कोहली एडिलेड के मैदान पर 5-5 इंटरनेशनल शतक लगा चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया फिर करेगी पुरानी कमज़ोरी पर वार

ऑस्ट्रेलिया की टीम जानती है कि ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदें विराट कोहली की कमज़ोरी है. ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में भी कोहली की इसी कमज़ोरी का फायदा उठा रही थी और वनडे सीरीज के पहले मैच में भी हमें वही देखने को मिला. तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर से कोहली की उसी कमज़ोरी का फायदा उठाना चाह रही है. हालांकि विराट के अलावा बाकी खिलाड़ियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ था. रोहित शर्मा 8 ही रन बना पाए. गिल ने 10 रन बनाए. कोहली खाता नहीं खोल सके और अय्यर ने 11 रन ही बनाए. नतीजा टीम इंडिया बारिश से बाधित मैच में 26 ओवर में सिर्फ 126 रन बना सकी और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया.

