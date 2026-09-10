यश ठाकुर की लगी लॉटरी! अफगानिस्तान सीरीज में हर्षित राणा की जगह मौका, एशियन गेम्स में भी खेलेंगे

Yash Thakur replaces Harshit Rana: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह एशियन गेम्स में भी खेलते नहीं दिखाई देंगे. अब BCCI ने उनके रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. बोर्ड ने हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को टीम इंडिया की स्क्वाड में शामिल किया है. वह अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज और एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे. BCCI ने गुरुवार (10 सितंबर) को बताया कि सिलेक्शन कमेटी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर को चुना है.

हर्षित राणा क्यों नहीं हुए फिट?

BCCI ने बताया कि हर्षित राणा बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैब कर रहे हैं. 7 सितंबर को मैच सिमुलेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी में खिंचाव आ गया था. इसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है. हर्षित राणा को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज के दौरान चोट लगी थी. इसके बाद वह इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे और रिकवरी के लिए बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचे थे. उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में चुना गया था, लेकिन वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए. ऐसे में उनकी जगह यश ठाकुर को मौका दिया गया है.

कौन हैं यश ठाकुर?

यश ठाकुर विदर्भ के 27 वर्षीय तेज गेंदबाज हैं. उन्होंने जुलाई में जिम्बाब्वे दौरे पर भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. यश ने उस दौरे पर 2 मैच खेले, जिसमें 9.37 की इकॉनमी से 4 विकेट चटकाए. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी तक 50 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 7.04 की इकॉनमी से 81 विकेट हासिल किए हैं. उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए सिलेक्टर्स ने टीम इंडिया में मौका दिया है.

अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर.