IND vs AFG: सुंदर पूरी तरह फिट, बुमराह का फिर से होगा फिटनेस टेस्ट, रेड्डी-राणा का क्या हुआ?

IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम की बड़ी राहत मिली है. स्टार ऑलराउंडर वाशिंग्टन सुंदर पूरी तरह फिट हो गए हैं. उन्हें इस सीरीज में खेलते की इजाजत मिल गई है. हालांकि अभी भी 3 स्टार खिलाड़ियों के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है. टीम मैनेजमेंट को अभी जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी की फिटनेस अपडेट का इंतजार है. इन खिलाड़ियों को फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने का मौका मिलेगा. भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इसके सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे.

बुमराह-हर्षित-रेड्डी का होगा फिटनेस टेस्ट

TOI की रिपोर्ट के अनुसार, 4 सितंबर को सुंदर का फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें खेलने की इजाजत दी. इस टेस्ट में मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस भी शामिल थी. वहीं, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी ने सोमवार को अपना पहला मैच सिमुलेशन टेस्ट दिया. अब बुधवार को बेंगलुरू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इनका दूसरा मैच सिमुलेशन टेस्ट होगा. इसके बाद ही इन तीनों खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट जारी की जाएगी.

सीरीज से 4 दिन पहले होगा फैसला

भारत बनाम अफगानिस्तान की सीरीज 13 सितंबर से शुरू होगी. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि बुमराह, राणा और रेड्डी की फिटनेस रिपोर्ट 9 सितंबर तक आ जाएगी. इसका मतलब है कि 4 दिन पहले ही फैसला हो जाएगा कि ये खिलाड़ी इस सीरीज में खेलेंगे या नहीं? फिलहाल टीम मैनेजमेंट इन खिलड़ियों की फिटनेस अपडेट का इंतजार कर रहा है.

बता दें कि जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड दौरे पर घुटने में चोट लगी थी, जबकि हर्षित राणा को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. वहीं, नीतीश रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं.

भारत-अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा और सीरीज का आखिरी मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा.

भारतीय टीम की स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*.