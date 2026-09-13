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IND vs AFG: वैभव, अभिषेक या संजू सैमसन… अफगानिस्तान के खिलाफ कौन करेगा ओपनिंग? कप्तान ने बताया

Team India Opening Pair: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले टीम इंडिया ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर उलझन में फंसी हुई है. फैंस भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन से 2 बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे. अब इस पर टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जवाब दिया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 11:55:30 AM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ कौन करेगा ओपनिंग?
अफगानिस्तान के खिलाफ कौन करेगा ओपनिंग?


Team India Opening Pair: श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम रविवार (13 सितंबर) को अफगानिस्तान के खिलाफ पहला टी20 मैच खेलने उतरेगी. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सामने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ा सवाल है. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान अय्यर के सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ओपनिंग के लिए किसे मैदान पर उतारा जाए. इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा चल रही है. इस बीच कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस पर जवाब दिया है. अय्यर ने माना कि इस समय में टीम इंडिया में जितने भी ओपनर हैं, उनमें से किसी एक को भी बाहर करना बहुत मुश्किल है.

मैच के एक दिन पहले श्रेयस अय्यर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि आखिर टीम इंडिया के ओपनर्स कौन होंगे. इस पर श्रेयस अय्यर ने कहा कि यह फैसला लेना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वे सभी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अय्यर ने आगे कहा, ‘बाहर बैठे खिलाड़ियों के लिए यह जरूरी है कि मैं कोच के साथ मिलकर उनके साथ बातचीत करूं और उन्हें यह भरोसा दिलाऊं कि चाहे जो हो सही समय आने पर उन्हें उनका मौका जरूर मिलेगा.’

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टीम इंडिया में 3 ओपनर

मौजूदा समय में भारतीय टी20 टीम में 3 विस्फोटक ओपनर हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी शामिल हैं. ये तीनों ही सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. एक ओर अभिषेक शर्मा हैं, जो पिछले 2 सालों से ज्यादा समय से ओपनिंग स्पॉट पर अपनी जगह पक्की किए हुए हैं. दूसरी ओर संजू सैमसन हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे थे. ऐसे में संजू को बाहर करना उनके साथ नाइंसाफी होगी. इसके बाद आते हैं 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी बैटिंग से कहर बरपाया हुआ है. वह जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उसे देखते हुए उन्हें टीम से बाहर रखना बहुत मुश्किल है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे प्लेइंग-11 से बाहर किया जाता है.

संजू की जगह वैभव को मिला था मौका

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन की जगह डेब्यू किया था. उन्हें दूसरे टी20 मैच में संजू की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया था. इसके बाद वैभव ने 3 मैच खेले, लेकिन अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. ऐसे में आखिरी टी20 मैच में फिर से वैभव की जगह संजू की वापसी हुई. हालांकि फिर जिम्बाब्वे दौरे पर संजू सैमसन को रेस्ट दे दिया गया, जबकि वैभव सूर्यवंशी को ले जाया गया. उस दौरे पर वैभव ने 3 मैचों में करीब 200 की स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड भी जीता. ऐसे में अब हर कोई वैभव सूर्यवंशी को खेलते हुए देखना चाहता है.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी, संजू सैमसन की एंट्री! आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की Playing XI

कब शुरू होगा पहला टी20?

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मैच रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जिससे आधे घंटे पहले यानी 7 बजे टॉस किया जाएगा.

Tags: abhishek sharmaIND vs AFGsanju samsonVaibhav Sooryavanshi
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