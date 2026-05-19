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IND vs AFG: बुमराह-हार्दिक OUT! रोहित-विराट IN… अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट-वनडे में कैसी होगी भारतीय टीम?

Team India Announcement: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान होने वाला है. भारत की टेस्ट टीम में कई बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि वनडे टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री हो सकती है.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 19, 2026 11:32:04 AM IST

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट-वनडे में कैसी होगी भारतीय टीम?
अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट-वनडे में कैसी होगी भारतीय टीम?


Team India Announcement: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मंगलवार यानी 19 मई को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान करने जा रहा है. मंगलवार को भारतीय टीम के सिलेक्टर्स की बैठक होगी, जिसके बाद स्क्वाड चुनी जाएगी. भारतीय टीम आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने वाली है. इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारत की जर्सी में खेलते दिखाई देंगे. ऐसे में फैंस की नजर बीसीसीआई के फैसले पर टिकी हुई है.

रिपोर्ट्स की मानें, वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का सिलेक्शन डिले किया जा सकता है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का फिटनेस और वर्कलोड को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि यह तय माना जा रहा है कि भारतीय टीम के स्क्वाड में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. जानें कैसी हो सकती है भारत की स्क्वाड….

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टेस्ट टीम में किसे मिलेगा मौका?

भारत की टेस्ट टीम की बात करें, तो जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को इस मैच में आराम देने पर विचार किया जा रहा है. उनकी जगह भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है. उनके साथ आकिब नबी डार को भी डेब्यू का मौका दिया जा सकता है. इतना ही नहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत को टेस्ट की उपकप्तानी से हटाने पर भी विचार हो रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उपकप्तानी के भार की वजह से पंत की बल्लेबाजी पर असर पड़ रहा है.

अगर ऋषभ पंत को बाहर किया जाता है, तो उनकी जगह संजू सैमसन या ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है. वहीं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए साईं सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल एंट्री कर सकते हैं. पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के बाद आईपीएल में भी धमाल मचा रहे हैं.

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टेस्ट के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंग्टन सुंदर, साईं सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), प्रसिद्ध कृष्णा/मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप और आकिब नबी डार.

वनडे में रोहित-विराट पर नजर

भारत की वनडे टीम की बात करें, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली (Virat Kohli) का इस सीरीज में खेलना लगभग तय माना जा रहा है. शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे, तो आईपीएल में भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. इसके अलावा श्रेयस अय्यर, केएल राहुल का स्क्वाड में होने पक्का माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन की वनडे टीम में भी वापसी हो सकती है. उन्हें दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मौका दिया जा सकता है. वहीं, आईपीएल में अपनी तेज गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले युवा गेंदबाज प्रिंस यादव को भी वनडे में मौका देने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वनडे टीम से बाहर रखा जा सकता है.

वनडे के लिए भारत की संभावित स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव.

Tags: IND vs AFGrohit sharmaTeam Indiavirat kohli
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