IND vs AFG: 6 महीने बाद सफेद जर्सी में दिखेगी टीम इंडिया, इस दिन खेलेगी टेस्ट मैच, कहां देख सकेंगे लाइव?

IND vs AFG Test Live Streaming: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन के खत्म होने के बाद फैंस को भारत के इंटरनेशनल मैचों का इंतजार है. भारतीय क्रिकेट फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को भारत की जर्सी में मैदान पर खेलते देखने चाहते हैं. फैंस का यह इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट खेलेगी. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारतीय टीम 6 महीने से ज्यादा समय के बाद सफेद जर्सी में मैदान पर उतरेगी. भारत ने अपना आखिरी टेस्ट मैच पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर पर खेला था. ऐसे में भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से टेस्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी. क्रिकेट फैंस कैसे इस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. जानें सारी डिटेल्स…

कब-कहां खेला जाएगा टेस्ट?

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच (IND vs AFG) 6 जून से शुरू होगा, जो 10 जून तक खेला जाएगा. यह टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकेंगे मैच?

क्रिकेट फैंस टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) का टेस्ट मैच देख सकते हैं.

लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

भारत बनाम अफगानिस्तान (IND vs AFG) टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar की एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

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टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), साईं सुदर्शन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

अफगानिस्तान टीम का स्क्वाड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी.