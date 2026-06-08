IND vs AFG: मानव सुथार की फिरकी में फंसा अफगानिस्तान, सिर्फ 3 दिन में हुआ ढेर, भारत की रिकॉर्डतोड़ जीत

IND vs AFG Highlights: भारतीय टीम ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को हरा दिया है. भारत ने अफगानिस्तान को 1 इनिंग और 300 रन से हराया, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली युवा भारतीय टीम ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया. इन तीनों दिनों में भारत ने हर सेशन में अफगानिस्तान पर अपना दबदबा बनाए रखा. भारत ने पहले अपनी बल्लेबाजी का दमखम दिया और पहली पारी में 8 विकेट खोकर 564 रन बनाकर पारी घोषित की.

इसके जवाब में उतरी अफगानिस्तान की टीम 152 रन पर ही ढेर हो गई. इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन दिया. अफगानिस्तान की अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी. इस पारी में भी अफगानिस्तान सिर्फ 110 रन पर सिमट गई. इस तरह भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

भारतीय गेंदबाजों के आगे ढेर अफगानिस्तान

भारत की ओर से 23 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ने टेस्ट डेब्यू किया. उन्होंने इस मैच में कुल 7 विकेट चटकाए. अफगानिस्तान की पहली पारी के दौरान मानव सुथार ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने अकेले ही अफगानी बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. अफगानिस्तान की पहली पारी के दौरान मानव सुथार ने 6 विकेट चटकाए. इसी के साथ वह 10वें ऐसे भारतीय गेंदबाज बने, जिन्होंने टेस्ट डेब्यू पर एक पारी में 5 विकेट हॉल लिया है. मानव सुथार के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट और वाशिंग्टन सुंदर ने 1 विकेट लिया.

फिर फॉलोऑन देने के बाद अफगानिस्तान की दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने अपना दबदबा जारी रखा. इस पारी में भी मानव सुथार ने 1 विकेट हासिल किया. उनके अलावा कुलदीप यादव ने 3 विकेट और वाशिंग्टन सुंदर ने 4 विकेट हासिल किया, जबकि मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया.

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