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IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?

IND vs AFG Day 1 Highlights: भारत ने मुल्लांपुर टेस्ट के पहले दिन अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना दिए हैं. भारत की ओर से केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि साईं सुदर्शन और ऋषभ पंत ने फिफ्टी जमाई.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 6, 2026 5:47:37 PM IST

भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच की हाईलाइट्स.
भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच की हाईलाइट्स.


IND vs AFG Day 1 Highlights: भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हो गया है. न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं. कप्तान शुभमन गिल 103 रन और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नाबाद हैं. उनके अलावा केएल राहुल ने शानदार शतक लगाया, जबकि साईं सुदर्शन ने अर्धशतकीय पारी खेली. इसके दम पर भारत ने पहले दिन 85 ओवर में 350 का आंकड़ा पार कर लिया. अब 7 जून यानी रविवार की सुबह दूसरे दिन का खेल शुरू होगा. नीचे देखें पहले दिन क्या क्या हुआ….

केएल राहुल ने ठोका 12वां टेस्ट शतक

भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने आए. दोनों खिलाड़ियों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भारत ने अपना पहला विकेट गंवाया. यशस्वी जायसवाल 24 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद साईं सुदर्शन और केएल राहुल (KL Rahul) ने पारी को संभाला. इन दोनों बल्लेबाजों ने 139 रनों की साझेदारी की. इसके बाद साईं सुदर्शन 81 रन पर आउट हो गए. वह अपना शतक पूरा करने से 19 रन से चूक गए.

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वहीं, दूसरी छोर से बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अपने करियर की 12वीं सेंचुरी लगा दी. केएल राहुल ने 165 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके आए. हालांकि केएल राहुल को एक जीवनदान भी मिला था. 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल विकेट के पीछे कैच आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर को आवाज नहीं आई. इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी रिव्यू नहीं लिया. इसके चलते केएल राहुल को जीवनदान मिल गया.

शुभमन गिल ने भी जड़ी सेंचुरी

टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. गिल ने पहले राहुल के साथ 67 रनों की साझेदारी की. राहुल के आउट होने के बाद गिल ने ऋषभ पंत के 121 रनों की नाबाद साझेदारी की. इस दौरान शुभमन गिल ने अपना शतक भी पूरा किया. शुभमन गिल ने 138 गेंदों पर अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोका, जो उनके टेस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी है. उनके अलावा ऋषभ पंत ने भी 50 रनों की शानदार पारी खेली है. फिलहाल गिल और पंत नाबाद हैं.

अफगानिस्तान का कैसा रहा प्रदर्शन?

टेस्ट के पहले दिन अफगानिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. अफगानिस्तान ने पहले दिन सिर्फ 3 ही विकेट हासिल किए. अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सफी ने 2 विकेट लिए. उन्होंने यशस्वी जायसवाल और साईं सुदर्शन को आउट किया. वहीं, जियाउर रहमान शरीफी ने केएल राहुल को अपना शिकार बनाया.

Tags: IND vs AFGKL RahulSHUBMAN GILL
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IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?

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IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?
IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?
IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?
IND vs AFG: राहुल-गिल का शतक, पंत-साईं की फिफ्टी, भारत का स्कोर 368/3, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ?