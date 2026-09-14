IND vs AFG: गौतम गंभीर की रणनीति फेल! पहले टी20 में दिखी भारत की ये कमजोरी, अगले मैच में पड़ेगी भारी

IND vs AFG: भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराया. इस मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने अपना कहर बरपाया. भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 156 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13.4 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया. भारतीय टीम ने भले ही इस मुकाबले को आसानी से जीत लिया, लेकिन एक बड़ी कमजोरी सबके सामने आ गई. इस कमजोरी ने एक बार फिर भारतीय मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया है. दरअसल, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर ऑलराउंडर्स को प्लेइंग-11 में शामिल करते हैं, लेकिन पहले टी20 में उनका ये फैसला थोड़ा गलत साबित हुआ.

5वें गेंदबाज की तलाश जारी!

भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में 5वें गेंदबाज की कमी खली. 5वें गेंदबाज के तौर पर 3 खिलाड़ियों ने मिलकर 4 ओवर का कोटा पूरा किया. इन 4 ओवर में भारतीय टीम को खूब मार पड़ी. अफगानिस्तान ने इन 4 ओवर्स में कुल 59 रन बटोरे, जबकि बाकी के 16 ओवर में सिर्फ 98 रन ही बनाए थे.

भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने अपने 4-4 ओवर का कोटा पूरा किया. इन चारों ने मिलकर कुल 6 विकेट भी चटकाए, लेकिन फिर 5वें गेंदबाज पर पेंच फंस गया. नीतीश कुमार रेड्डी ने 5वें गेंदबाज के तौर पर 2 ओवर डाले, जिसमें बिना कोई विकेट लिए 30 रन खर्च कर दिए. इसके बाद अभिषेक शर्मा ने ओवर में 7 रन दिए, फिर आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 21 रन लुटाए.

हार्दिक पांड्या की कमी खली

इस मैच में भारतीय टीम के 5वें गेंदबाज के तौर पर 3 खिलाड़ियों ने मिलकर 4 ओवर डाले, जिसमें बिना विकेट लिए 59 रन लुटा दिए. अफगानिस्तान के अलावा कोई मजबूत टीम होती, तो शायद रनों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को इस पर विचार करना चाहिए. टीम मैनेजमेंट की यह रणनीति तब ज्यादा कारगर होती है, जब हार्दिक पांड्या टीम में होते हैं. हार्दिक पांड्या इस फॉर्मेट में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं, जो 4 ओवर की अच्छी गेंदबाजी के साथ ही विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

कब होगा दूसरा टी20?

भारतीय टीम को जल्द ही अपने 5वें गेंदबाज के विकल्प की तलाश करनी होगी, जो बल्ले से भी योगदान दे सके. अब भारतीय टीम 15 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेलने उतरेगी.