IND vs AFG Update: अफगानिस्तान सीरीज के लिए कब चुनी जाएगी टीम इंडिया? सामने आई बड़ी खबर

India vs Afghanistan Series Update: BCCI (Board of Control for Cricket in India) अब अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज की तैयारियों में जुट गई है. IPL 2026 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसके खत्म होते ही भारतीय टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 19 मई को टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है.

BCCI ने खिलाड़ियों को भेजा खास संदेश

बीसीसीआई ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को आगामी सीरीज के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है. IPL के दौरान बोर्ड की मेडिकल टीम भी खिलाड़ियों की फिटनेस और वर्कलोड पर लगातार नजर बनाए हुए है. चयनकर्ता इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि लंबे टूर्नामेंट के बाद खिलाड़ी पूरी तरह फिट रहें और राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध हों.

6 जून से शुरू होगी टेस्ट और वनडे सीरीज

शुभमन गिल (Shubman Gill) टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं. भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी. पहला वनडे 9 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा, जबकि बाकी मुकाबले 17 और 20 जून को होंगे.

बुमराह और सिराज को मिल सकता है आराम

जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को अफगानिस्तान सीरीज से आराम दिया जा सकता है. चयनकर्ता उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए यह फैसला ले सकते हैं. चूंकि यह टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, इसलिए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना काफी ज्यादा मानी जा रही है.

ईशान किशन और ऋषभ पंत पर रहेंगी नजरें

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) ने हाल के समय में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 और IPL 2026 में प्रभावित किया है. ऐसे में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह ईशान किशन को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है. चयनकर्ताओं की नजर दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बनी हुई है.

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